劉德華到台灣了！首場遇強颱康芮唱不唱？主辦說話了

天王劉德華（華仔）相隔11年再登台北小巨蛋，一連4場將在31日晚上起跑，據悉他已抵台準備，無奈衰遇強颱康芮攪局，許多中籤的粉絲紛紛在社群喊話別放颱風假，希望演唱會別受颱風影響取消。

劉德華「今天⋯is the Day」巡演將連唱4場，此次採取預先登記抽選制，共計84萬人次登記約4萬張門票，天王魅力果然歷久不衰，整體中籤機率低於5%。得知想來參加演唱會的觀眾人數如此踴躍，華仔感動表示：「距離上一次台北演唱會已經11年了，很想念大家，知道這麼多人來登記看我的演唱會，我很感動。非常感謝每一位支持我的朋友，我會以最誠摯的舞台呈現給大家，我們台北小巨蛋見，謝謝。」

無奈強颱康芮持續逼近，對於颱風假宣布時間，台北市長蔣萬安今表示，台北市與鄰近四縣市北北基桃其實原則上都是晚間8點公布，最主要如果太晚可能會造成市民困擾，所以訂在晚間8點向市民宣布是否停班課，且氣象署晚間7點左右，也會提供相關颱風預測的數據與路徑供判斷。

如真的放颱風假，小巨蛋依規必須關閉，等於劉德華「今天⋯is the Day」巡演首場也得取消，對此，主辦單位目前沒有發布任何取消或變動的訊息。