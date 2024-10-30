E人快來包場！ 大人系「麥當勞派對」全新開放預約 最低每人250元起 還送奶昔大哥漁夫帽、漢堡神偷眼罩

不管幾歲，在麥當勞都能擁有像孩子般的快樂！10/30起，麥當勞全新主題派對「麥當勞叔叔與好朋友 抖陣一起」正式開放預訂，除了好吃好玩之外，還可以獲得麥當勞派對超潮的專屬禮物，快試試一起享受美好派對時光！

圖／麥當勞提供

麥當勞「童樂生日派對」在許多人的記憶中，是非常快樂且難忘的回憶，而長大後，在忙碌中是否也總是回味著這一份「簡單的快樂」，現在，麥當勞要讓身為大人的你，也能擁有快樂的派對時光！

圖／麥當勞提供

「麥當勞派對」提供專屬派對主角禮物組合，包含：「派對卡」、「派對帽」，還有超潮「奶昔大哥雙面漁夫帽」；一同歡慶的派對貴賓也有專屬禮物組合，除「派對帽」外，還能獲得超萌「大鳥姊姊好好眠眼罩」或「漢堡神偷好好眠眼罩」(兩款任選擇一)！

圖／麥當勞提供

圖／麥當勞提供

自2024/10/30起開放「麥當勞派對」預約，每場預約至少5人，參加者皆需加購超值全餐乙份，派對主角活動費推廣價600元(原價700元)、派對貴賓活動費推廣價250元(原價350元)，活動現場將有歡樂的主題佈置，還有款待大使帶領活動，與好友、家人進行趣味團康遊戲等，相關詳情可至「麥麥童樂會親子活動網」查詢。

圖／麥當勞提供