YOASOBI小巨蛋門票怎麼買？實名抽選這天起登記！

日本超級天團[**YOASOBI**](https://stars.udn.com/search/tagging/1022/YOASOBI)明年2月8、9將在台北小巨蛋開唱,採全場實名登記抽選制,下月1日起起跑。

年初YOASOBI首度在Zepp New Taipei舉辦演唱會,約16萬人同時上線搶票,1秒內完售,今年暑假亞巡消息一出,歌迷早摩拳擦掌等待台北場的購票,主辦單位祭出全場實名登記抽選制,憑運氣獲入場機會。

YOASOBI今年組成5周年,有一連串的慶祝及紀念活動。10月1日紀念日當天,發表了新歌「モノトーンMonotone」這也是10月4日在日本上映的動畫電影「ふれる。Fureru。」主題曲。

10月5日至14日,「YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL」攝影展在「Ginza Sony Park」舉行。10月30日則將發行周年紀念冊「VI/NYL SUPER (バイ&ナル スーパー) YOASOBI 5TH ANNIVERSARY BOOK」。

YOASOBI也將於10月26日起在東京和大阪舉行首次單獨巨蛋公演,12月起陸續前往首爾、香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達等7個城市,總計完成14場亞洲巡迴演唱會。 台北場演唱會採全場實名登記抽選制,更多詳細情況可至「好玩專賣店」臉書及IG專頁相關公告。