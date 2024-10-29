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YOASOBI小巨蛋門票怎麼買？實名抽選這天起登記！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
YOASOBI明年2月要在台北小巨蛋開唱。圖／好玩國際文化提供
YOASOBI明年2月要在台北小巨蛋開唱。圖／好玩國際文化提供

日本超級天團[**YOASOBI**](https://stars.udn.com/search/tagging/1022/YOASOBI)明年2月8、9將在台北小巨蛋開唱，採全場實名登記抽選制，下月1日起起跑。

年初YOASOBI首度在Zepp New Taipei舉辦演唱會，約16萬人同時上線搶票，1秒內完售，今年暑假亞巡消息一出，歌迷早摩拳擦掌等待台北場的購票，主辦單位祭出全場實名登記抽選制，憑運氣獲入場機會。

YOASOBI今年組成5周年，有一連串的慶祝及紀念活動。10月1日紀念日當天，發表了新歌「モノトーンMonotone」這也是10月4日在日本上映的動畫電影「ふれる。Fureru。」主題曲。

10月5日至14日，「YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL」攝影展在「Ginza Sony Park」舉行。10月30日則將發行周年紀念冊「VI/NYL SUPER (バイ&ナル スーパー) YOASOBI 5TH ANNIVERSARY BOOK」。

YOASOBI也將於10月26日起在東京和大阪舉行首次單獨巨蛋公演，12月起陸續前往首爾、香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達等7個城市，總計完成14場亞洲巡迴演唱會。 台北場演唱會採全場實名登記抽選制，更多詳細情況可至「好玩專賣店」臉書及IG專頁相關公告。

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