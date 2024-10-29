韓國男團Stray Kids周末高雄開唱 交通疏運措施全公開

台灣天團五月天率眾多歌手舉辦「2024 Just Love It！一路向東」因康芮颱風取消11月1、2、3日場次，包括首日的高雄流行音樂中心海風廣場場，但韓國男團Stray Kids原預計周六在高雄世運主場館開唱，目前未宣布延期，交通局依規劃實施周遭管制，如世運大道封閉、捷運縮短班距為3至4分鐘，主辦方也會提供高鐵站至會場的免費接駁車服務。

因應Stray Kids開唱，交通局說明世運大道11月2日中午12點實施交通管制至晚上12點將全段封閉管制，除緊急救護車輛、執行公務車及接駁車外，其他汽機車均禁止通行停放，周邊道路將加強拖吊取締；目前預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局補充，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5至8 分鐘即可抵達世運主場館。另外散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘，維持散場動線順暢。