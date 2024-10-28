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康芮來襲！五月天「一路向東」受影響 相信音樂說話了

聯合報／ 記者林士傑／即時報導

五月天及所屬相信音樂旗下藝人，將於11月1日起陸續在高雄、花蓮開唱，共計14組大咖、4場接力傳愛，但因康芮颱風進逼恐成為穿心颱，導致演出可能會受影響，稍早相信音樂回應：「我們密切注意颱風動向，持續與相關單位討論聯繫中。」

「2024 Just Love It！一路向東」演唱會延續擁抱愛心、傳遞正能量的精神，4場皆為免費入場，11月1日陣容為BOOM！怪物星人、GX鼓鼓呂思緯跟蕭秉治、麋先生、五月天，攜手於高雄流行音樂中心海風廣場演出；11月2日有黃霆睿、法蘭、家家、丁噹跟五月天在花蓮玉里國小永昌分校運動場獻唱，同日花蓮市東大門廣場卡司為白安、丁噹、蘇慧倫、劉若英跟Energy，3日同場地有BOOM！怪物星人、GX鼓鼓呂思緯跟蕭秉治、宇宙人、告五人、五月天。

花蓮縣政府觀光處處長余明勲今受訪指出，相信音樂團隊已經在活動場地搭建舞台，演唱會遇到颱風，老實說真的「束手無策」，只能祈禱颱風盡快偏離台灣。相信音樂公司也在考量，萬一颱風確定登陸演唱會可能延後，相關備案都在討論，一切依照相信音樂的決定做最後的決策，縣府基本上配合。

五月天領軍的「2024 Just Love It！一路向東」演唱會花蓮站卡司曝光。圖／相信音樂提供
五月天領軍的「2024 Just Love It！一路向東」演唱會花蓮站卡司曝光。圖／相信音樂提供
五月天領軍的「2024 Just Love It！一路向東」演唱會高雄站卡司曝光。圖／相信音樂提供
五月天領軍的「2024 Just Love It！一路向東」演唱會高雄站卡司曝光。圖／相信音樂提供
五月天領軍的「2024 Just Love It！一路向東」演唱會玉里站卡司曝光。圖／相信音樂提供
五月天領軍的「2024 Just Love It！一路向東」演唱會玉里站卡司曝光。圖／相信音樂提供

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