康芮來襲！五月天「一路向東」受影響 相信音樂說話了

五月天及所屬相信音樂旗下藝人,將於11月1日起陸續在高雄、花蓮開唱,共計14組大咖、4場接力傳愛,但因康芮颱風進逼恐成為穿心颱,導致演出可能會受影響,稍早相信音樂回應:「我們密切注意颱風動向,持續與相關單位討論聯繫中。」

「2024 Just Love It!一路向東」演唱會延續擁抱愛心、傳遞正能量的精神,4場皆為免費入場,11月1日陣容為BOOM!怪物星人、GX鼓鼓呂思緯跟蕭秉治、麋先生、五月天,攜手於高雄流行音樂中心海風廣場演出;11月2日有黃霆睿、法蘭、家家、丁噹跟五月天在花蓮玉里國小永昌分校運動場獻唱,同日花蓮市東大門廣場卡司為白安、丁噹、蘇慧倫、劉若英跟Energy,3日同場地有BOOM!怪物星人、GX鼓鼓呂思緯跟蕭秉治、宇宙人、告五人、五月天。