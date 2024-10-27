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一起來回憶宮崎駿！風動室內樂團2025巡演《無限》：宮崎駿動畫音樂經典再現

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自風動室內樂團與OPENTIX網站
圖／取自風動室內樂團與OPENTIX網站

一起來回憶宮崎駿的音樂吧！備受矚目的風動室內樂團將於2025年推出《無限》宮崎駿動畫精選音樂會巡演，重現《神隱少女》、《天空之城》等經典動畫的動人旋律。這場音樂盛宴不僅為宮崎駿迷創造了珍貴的回憶之旅，更帶來震撼的現場體驗，讓觀眾彷彿置身動畫世界。早鳥購票即享7折優惠，邀請粉絲及家人共同體驗音樂與動畫的奇幻交織！

圖／取自風動室內樂團與OPENTIX網站
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風動室內樂團將於台中、台南、中壢等地巡演，精選《風之谷》、《魔法公主》等多部作品配樂，喚起觀眾心中的童年記憶。過往巡演場場爆滿，國父紀念館更是座無虛席，熱烈好評不斷；過去三年音樂會一票難求，2023、2024年場次更在首周完售。風動室內樂團以其高水準的演出與完美的聲音詮釋，深受風迷喜愛，許多觀眾意猶未盡，表示「走出音樂廳就想再聽一次！」

圖／取自風動室內樂團與OPENTIX網站
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本次演出專為親子設計，歡迎7歲以上兒童入場，並提供特別的燈光舞台效果，營造身歷其境的聽覺享受。現場未提供投影畫面，讓觀眾聚焦於音樂之美。特別提醒12歲以下孩童需由監護人陪同入場，共同度過一個充滿音樂與奇幻色彩的午後。

圖／取自風動室內樂團與OPENTIX網站
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圖／取自風動室內樂團與OPENTIX網站
圖／取自風動室內樂團與OPENTIX網站

風動室內樂團過去曾攜手台北松仁威秀影城，持續為宮崎駿動畫迷帶來精湛演出。無論是《龍貓》的純真旋律，或《霍爾的移動城堡》的夢幻音符，這次巡演將再度呈現宮崎駿音樂中的動人篇章，邀請各位在音樂中找回兒時的奇幻夢境吧！

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