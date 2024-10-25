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連鎖KTV又少一家！ 20多年「好樂迪逢甲店」驚傳熄燈 網哀號：唯一自助吧也沒了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝google map
圖／翻攝google map

20多年回憶掰掰了！ 知名連鎖KTV「好樂迪逢甲店」，位於台中逢甲、青海商圈一帶，是許多人與好友歡聚的好地方，不過，店家已在10/14已正式歇業，消息一出，網友們紛紛感慨「時代的眼淚」、「唯一的自助吧都沒了！」

圖／翻攝好樂迪逢甲店臉書
圖／翻攝好樂迪逢甲店臉書

好樂迪連鎖KTV於1993年成立，全台擁有48間門市，位於台中西屯區青海路的「好樂迪逢甲店」，一經營就是20多年，一旁就是逢甲大學、逢甲夜市，是學子們的愛店，以擁有台中僅存的「歡樂自助吧」最受到愛戴。

日前業者曾貼出公告「因租約到期，營業到10/13，感謝支持與愛護，歡迎到V-MIX西屯門市歡唱」，而目前查看Google map店家資訊，證實已顯示「結束營業」。

圖／翻攝好樂迪逢甲店臉書
圖／翻攝好樂迪逢甲店臉書

業者無預警熄燈，讓在地人感到震驚、錯愕，網友不捨愛店消失，紛紛哀號「不敢置信，為什麼要熄燈」、「我的青春」、「我都是為了他們的自助吧去唱歌的」、「台中僅存的歡樂自助吧沒了」。

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