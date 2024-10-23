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你搶到了嗎？周杰倫大巨蛋15萬張秒沒 狂轉圈圈20分！
天王周杰倫12月5日起一連4天在大巨蛋連續舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，4場共15萬張門票今（23）日中午12點在拓元售票系統開賣，時間一到，大批網友立刻點入，隨即哀鴻遍野，大部分人都卡在「轉圈圈」，甚至有人轉超過20分鐘，網友彼此打氣「不要放棄」、「上次五月天的轉完搶到特區」、「有轉有機會」。
周董已經7年沒有在台灣開唱，因此這次一舉攻上大巨蛋，粉絲超級期待，這塊商機更引來黃牛虎視眈眈，一度喊到代購1張要6萬塊，更有詐騙情事，就連周杰倫的媽媽葉惠美都被冒名，天王氣到直接在IG澄清。
而這次搶票，事前有熱心網友製作「拓元搶票練習網站」，供大家訓練手速，高達70萬瀏覽，足見搶票人數之多、戰況之激烈。主辦單位也數度發聲明，請歌迷勿信假訊息，也呼籲歌迷透過官方指定的正規管道購票，勿買來路不明的票券，以免受騙。
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