超驚艷一站式服務！ 4間位於板橋的美甲店，讓人氣質藏也藏不住

美甲店除了可以做出水水又美麗的指甲之外，對於指甲也有起到保養的功效，不過說術業有專攻，讓指甲水水美麗動人是美甲師的工作，若指甲出現健康問題，而有需要專業的醫療協助時，還是要乖乖看醫生啦！

圖 / AN 藝術工坊 圖 / AN 藝術工坊

1. AN 藝術工坊

💰價格：手部單色凝膠 $1,200／VIP $1,000，足部單色凝膠 $1,600／VIP $1,400

🏠板橋店：新北市板橋區文化路二段385之7號1樓

🕰營業時間：週一至週日 09:00-21:00，預約制

AN 藝術工坊在台北共有 3 間分店，除板橋店外另有國館店及中山店。提供美睫美甲、手足保養、矯睫、韓式紋綉、美體美胸，以及完整的男士保養，不同於有些這間板橋美甲工作室拒絕男賓，AN 藝術工坊非常歡迎夫妻情侶一起來體驗。

進到 AN 藝術工坊 Yuna 首先被溫馨的小閣樓給吸引，空間中擺著近千種美甲色系。不同於一般工作室的擁擠吵雜，整體配置讓人更安靜放鬆。美甲款式多樣化，美甲師會先諮詢客人想要怎樣的設計。提供一站式的同時操作服務，出動 3 位老師合作，小資的價格享受到高品質的一站式帝王級服務，堪稱平價板橋美甲首選。





圖 / 丹粼 Danlin Nails Salon 圖 / 丹粼 Danlin Nails Salon

2. 丹粼 Danlin Nails Salon

💰價格：透明健甲 $1,500，單色凝膠 $1,800，單色漸層 $2,000

🏠地址：新北市板橋區中山路一段160-11號

🕰營業時間：週一至週日 10:30-20:00，預約制

丹粼 Danlin Nails Salon 距離捷運板橋站 2 號出口走路約 8 分鐘，鄰近板橋體育場。店面位在一樓，經過就能感受到舒適的裝潢和明亮的採光。整體空間寬敞，手部和足部美甲在不同空間，另有美甲課程教學的會議室，也有空間租借服務。強項為暈染，提供暈染美甲、手足保養、美甲教學等服。

美甲師會根據參考圖和個人專業，搭配出符合預算的款式，實在是超貼心！每個步驟都相當仔細，並會特別對照兩隻手指甲的長度一致。整個美甲過程約 2.5 小時，還有提供水和小零食。一離開店面出門照光一看，會發現細節美得驚人，喜歡暈染美甲風格的人，一定會很滿意這間美甲店的服務。





圖 / ORA 歐拉日式美甲美睫 圖 / ORA 歐拉日式美甲美睫

3. ORA 歐拉日式美甲美睫

💰價格：凝膠指甲油上色（輕薄型），單色凝膠上色 $680（手）/$780（足）

🏠新埔店：新北市板橋區文化路一段421巷34號1樓

🕰營業時間：週一至週六 11:00–20:30，週日公休

歐拉日式美甲美睫共有新埔、江子翠兩間分間；本次體驗的新埔店近捷運新埔站 1 號出口，步行僅需 3 分鐘。提供多樣化的服務，包括凝膠指甲、手足保養、嫁接睫毛、霧眉等美業服務。美甲從單色、漸層到法式選擇多元，多種服務，任君挑選。

歐拉美甲交通地點方便，美甲師專業，日式風格的精緻裝潢設計，讓它隱身在小巷弄中格外耀眼。美甲師相當耐心與仔細，卸甲過程完全沒有一點不適，修剪乾皮、基礎保養也都處理得非常仔細。單色凝膠雖然很簡單，但最終完成品讓整雙手都精緻起來，很推薦給對完美有極高要求的美甲愛好者。





圖 / Color Region 玩彩地帶 圖 / Color Region 玩彩地帶

4. Color Region 玩彩地帶

💰價格：凝膠美甲（手/足）透明 $900/$1,100，其他造型美甲（手） $1,300-$1,800

🏠板橋店：新北市板橋區漢生東路113巷7號

🕰營業時間：週一至週日 11:00 – 21:00，預約制

位於板橋大遠百對面巷弄內的 Color Region 玩彩地帶，步行約 6 分鐘即可抵達板橋車站。這間美甲店除了凝膠美甲🪄還提供手足保養、美睫服務，也有銷售體膚保養和美甲工具。在 LINE 上擁有豐富的範例供選擇，事先可與美甲師討論，若自己有想要的客製化圖案款式，現場可直接出示圖檔進行報價討論。

Color Region 玩彩地帶的美甲師在整個過程中都十分親切，當遇到選擇款式上的障礙時，也表現得十分耐心，完全沒有任何不耐煩的態度，並應用專業積極參與色系討論。過程中美甲師時而閒聊時而安靜，整體氣氛放鬆自在，是一間過程和成果都令人心滿意足的板橋美甲推薦。

以上為本次的板橋美甲推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗 4 間位於新埔、江子翠一帶的板橋美甲工作室。每間店的風格與設計都各不相同，建議大家可以先去各店家的社群媒體上看作品，選擇自己喜歡的款式與店家進行討論。美麗的指甲，為女人指示道路。

延伸閱讀>>【板橋美甲推薦】平價做出命定美甲，4 間板橋做指甲店家評比

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