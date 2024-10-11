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網嘆30年地標將消失！ 北車「光南大批發」驚傳搬遷8折大出清 新址曝光大反轉

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
光南大批發將遷移並特價出清中。圖／翻攝google街景
光南大批發將遷移並特價出清中。圖／翻攝google街景

台北車站補習街附近的「光南大批發」，是陪伴台北學子30多年的生活文具廣場，也被視為北車南陽街的一大地標，然而近日卻驚傳搬遷消息，並貼出喬遷大出清的公告，讓許多人聽了相當不捨！ 對此，民眾也曝光了新店址位置，地點一出爐，紛紛意外大反轉！

光南大批發在臉書粉專發布短影片表示，位在台北車站的許昌店準備搬新家並舉辦出清特惠，推出全館8折。消息一出讓許多粉絲相當錯愕，紛紛留言關心搬遷時間與詢問店家新址「遷移到那裏？」、「8折優惠到什麼時候」、「以後文具只能去書局買？」、「啊30幾年回憶沒了」、「一大地標沒了」、「學生時代天天報到」。

光南大批發的販售品項非常豐富。 記者張裕珍攝影／聯合報系資料照片
光南大批發的販售品項非常豐富。 記者張裕珍攝影／聯合報系資料照片

不過，也有知情網友透露，原店是因租約到期才搬遷，並曝光新址位置，接下來會就直接在原店的隔壁復活，會是B1到2樓的三層樓新店。真相大白後，讓網友們哭笑不得直呼：「還以為要搬到很遠內」、「人家不是要擴店，是搬家笑死」、「沒事沒事，遷到隔壁而已，沒有要歇業」、「還我眼淚」。

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