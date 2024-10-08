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「史努比 X 星巴克」最強聯名來了！10／15開賣，造型馬克杯、行李箱統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自香港星巴克
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星巴克繼成功攜手Hello Kitty後，再次推出重磅聯名系列，這次與《花生漫畫 PEANUTS》中的經典角色史努比合作，將於10月15日在多地區上架全新「Starbucks® + PEANUTS™」系列商品。該系列包含8款周邊，從史努比造型馬克杯、不銹鋼吸管杯到行李箱、手袋等，亞洲多地區10/15開賣，必定引發粉絲搶購熱潮！

圖／取自香港星巴克
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此系列的設計以藍橘色為主色調，將史努比的可愛形象展現得淋漓盡致。特別推薦的是「史努比大頭造型馬克杯」，可愛的史努比頭戴橘色帽子，萌趣十足。除此之外，不銹鋼吸管杯也備受關注，分別有藍、白兩款顏色，蓋子設計成水晶球造型，內有史努比和查理布朗等角色，充滿童趣。

圖／取自香港星巴克
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在旅遊用品方面，星巴克「史努比系列」行李箱也是粉絲們不容錯過的亮點。這款20吋行李箱採用白色為基底，飾有史努比、查理布朗及糊塗塌克的圖案，不僅可愛實用，還非常適合短途旅行。該款行李箱一經發布便引起網友們的熱烈討論。

圖／取自香港星巴克
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此外，為迎接萬聖節，星巴克還推出全新「黑芝麻豆腐花飲品系列」，包括黑芝麻鮮奶咖啡（配豆腐花）和黑芝麻忌廉星冰樂（配豆腐花）。該系列將港式豆腐花結合濃郁黑芝麻，帶來豐富口感，勢必成為秋季熱銷飲品。

圖／取自香港星巴克
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不過目前確認釋出的訊息是泰國、香港、澳門將於10/15開賣，有關台灣開賣消息尚未經台灣星巴克證實，敬請等待消息吧。

圖／取自香港星巴克
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史努比 咖啡 星冰樂 星巴克 澳門

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