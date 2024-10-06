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台北首間「Care Bears™專賣店」西門盛大開幕，粉紅小屋打卡、滿額送「彩虹熊盲盒」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Grace Gift提供
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彩虹熊粉絲注意！台北首間Care Bears™獨棟專賣店「Care-A-Lot粉紅小屋」正式登場，位於熱鬧的西門町。這次由Care Bears™與Grace Gift首次聯名合作，打造了夢幻的粉紅世界，從外觀到內部裝潢，隨處可見彩虹熊的可愛身影，讓人彷彿置身於彩虹熊的童話故事中。這間專賣店不僅是打卡熱點，更推出多款限定聯名商品，吸引粉絲前來搶購，趕快把握了。

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店內陳列的聯名商品涵蓋鞋款、包包和帽子等各式精品，滿足不同消費者的需求。包括三款電繡輕量小白鞋（售價2,080元）、人氣澎澎刺繡空氣包（售價1,580元）、以及實用的2way波士頓包加愛心零錢包組合（售價1,480元）等。每一款商品都精心設計，充滿彩虹熊的元素，粉嫩的色調讓人愛不釋手。

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為慶祝開幕，店內推出多項限時優惠活動。凡購買聯名商品，即可隨機獲贈Care Bears彩虹熊祝福明信片；消費滿1,800元，還能帶回市值350元的Care Bears針織小熊中筒襪盲盒。數量有限，送完為止。快來西門町打卡這個彩虹熊粉絲的夢幻聖地，並將可愛商品一網打盡吧！

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地址：台北市萬華區武昌街二段94號

營業時間：週一至週四13:30-22:00；週五至週日12:30-22:00。

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