國慶晚會優惠活動接力開跑！台北吃喝玩樂享優惠拿好康

【旅奇傳媒/編輯部報導】中華民國113年國慶晚會將於10/5 18:00在臺北大巨蛋登場，臺北市政府也攜手臺北旅遊景點、商圈及旅宿業者，包括 KKday、yoxi、iRent、台北101、大稻埕碼頭貨櫃市集、關渡碼頭貨櫃市集、東區商圈、東森廣場台北車站等，推出商圈食衣住行優惠，共同慶祝「中華民國，生日快樂」。此外，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）日前也推出伊林名模國慶驚喜快閃活動，民眾鎖定台北旅遊網臉書粉絲專頁指定活動貼文並完成指定步驟，就有機會獲得國慶限定聯名悠遊卡！

▲伊林名模著臺灣設計師服裝快閃臺北市地標打卡。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

配合113年國慶晚會，臺北市政府商業處與大巨蛋周邊東區商圈合作，攜手超過百間店家推出「大巨蛋國慶遊東區」活動，民眾只要於10/6前登錄並上傳入場票券照片至「臺北通」APP 或「大巨蛋國慶遊東區」活動官網，即可獲得100元折抵券一張，至特約店家不限消費金額即可使用，數量有限、送完為止；活動結束後憑國慶晚會票根，還可至特約店家享專屬優惠，像是台北101推出「憑票享好禮」活動，10月國慶優惠期間只要憑「國慶晚會實體票根」，至89樓觀景台 Gift Shop 消費滿500元，贈送台北101資料夾乙份（限量200份，送完為止）；東森廣場台北車站也祭出10月國慶限定優惠，只要持「國慶晚會實體票根」並加入東森廣場會員，即可至臺北車站Ｋ區地下街服務台領取東森廣場券100元，每張票根限兌換一次。

此外，觀傳局也與眾多商家及旅宿業者合作，於國慶優惠期間10/1-10/31推出各項好康，其中，在遊程方面，KKday 即日起推出「城市探索日遊」活動，精選14個臺北市人氣景區與2個旅遊行程，獨家提供95折優惠券；旅遊APP「去趣」也推出10月限定「國慶台北踩點行程地圖」，讓民眾遊玩一次搞定。在交通方面，yoxi 於國慶限定期間推出「專屬搭車金」及「預約叫車享8折」好康優惠，共享汽機車 iRent 也響應於國慶期間，推出新戶專屬時數優惠券；而大稻埕碼頭貨櫃市集及關渡碼頭貨櫃市集則在10月推出消費抵用券活動，只要搭指定船班至關渡碼頭貨櫃市集，憑搭乘船票票根即可至服務台兌換100元抵用券（活動限量共300份，送完為止）。同時，觀傳局也精選本市68間旅宿優惠，邀請大家到臺北來趟國慶之旅！

▲民眾日前參與國慶驚喜快閃活動，打卡送限量聯名悠遊卡。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局日前還推出創意快閃打卡活動，由13位伊林名模著臺灣設計師服裝，現身臺北市6大地標，現場送出限量200張國慶晚會聯名悠遊卡，吸引大批民眾熱烈參與。錯過快閃活動的民眾，10/1-10/5在「台北旅遊網」臉書粉絲專頁，於指定活動貼文內留言、轉發分享，並 hashtag 活動標籤，就能參與限量100張國慶晚會聯名悠遊卡抽獎活動。更多城市行銷活動內容及相關優惠訊息，可至「113年國慶晚會在臺北」官網查詢。

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