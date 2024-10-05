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周杰倫演唱會「送門票」！本人親曝獲得辦法 笑稱：發文沒經過公司同意

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
周杰倫。圖／截自IG／jaychou
周杰倫。圖／截自IG／jaychou

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會12月於台北大巨蛋開唱，成為首位登蛋開個唱藝人，引起各界關注，門票尚未正式開賣就已有不少黃牛漫天喊價，公司「杰威爾」數次發聲提醒粉絲別上當。不過4日深夜傳出「送票活動」，但這次可是由周杰倫本人親自發起的「活動」。

周杰倫4日深夜於社群發文請網友幫他找「網球拍」，他曬出造型獨特的網球拍並寫下「哥最近迷上上網找一堆奇奇怪怪稀有的網球拍 如果各位球友有在網路上看到厲害的 沒看過的 超級限量的 請po上主頁」，他表示會親自「審查」看是否有看過，並會選人送演唱會門票。

周杰倫隨後還於限時動態補充「這篇發文沒經過公司同意，但我不管了。不管你在任何城市，演唱會門票送出去，看的出來我找球拍找到瘋掉了吧。」接著還一一分享收到的球拍照，不過目前為止他都表示「已看過」。

周杰倫自曝迷上奇怪網球拍。圖／截自IG／jaychou
周杰倫自曝迷上奇怪網球拍。圖／截自IG／jaychou

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