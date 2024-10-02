被誇爆！百貨該放颱風假？全台唯二百貨今日不營業 網友讚：百貨界榜樣
全台宣布放颱風假，各百貨是否營業備受民眾關心。新光三越、遠百、遠東SOGO、微風廣場及Global Mall皆宣布，今(2)日各據點正常營業，華泰名品城、宏匯廣場、京站時尚廣場亦有營業，但仍會視颱風動態調整閉店時間。
而「台北101」購物中心、觀景台及大樓高空餐廳和貴婦百貨「BELLAVITA」則與政策同行，宣布10/2暫停營業，意外引來網友讚聲，分別在其粉絲專頁貼文下留言「服務業的表率」、「有良心的101！」、「百貨界榜樣」，大讚有顧及到顧客及員工的安全，非常值得表揚。
雖然部分縣市尚無明顯雨勢，但建議還是盡量避免外出，並關注颱風的實時動態。
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