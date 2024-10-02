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颱風天看電影？威秀視風雨狀況營業 美麗華 秀泰也公布

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
除了台東秀泰暫停營業一天，全台秀泰影城正常營業。本報資料照片
除了台東秀泰暫停營業一天，全台秀泰影城正常營業。本報資料照片

強颱山陀兒強勢襲台，全台22縣市全放颱風假，風雨也逐漸增強，倘若颱風天想看電影，全台各場次也陸續出爐，威秀影城宣布2日營業情況，台中(含)以南，中午12：00前，暫停營業，後續視風雨狀況調整。竹苗(含)以北，白天正常營業，後續視風雨狀況調整。

倘若已有線上訂票的觀眾，倘若在官方網路平台訂票尚未取票者，請直接於線上取消訂票 (免收退票手續費)。 現場購票、網路訂票已取票者，可持票根於7日內至原購票影城辦理退換票事宜。

秀泰影城除了台東秀泰暫停營業一天，全台影城正常營業，後續視風雨狀況調整。in89豪華影城部分，除了高雄駁二暫停營業一天，其他正常營業，後續視風雨狀況調整。美麗華影城則表示，10月02日白天將正常營業，後續將視風雨狀況進行調整。

至於真善美影城、國賓影城、微風影城、威尼斯影城以及誠品影城，但也都會以風雨狀況進行調整。

威秀影城全台場次將有所調整。圖／威秀提供
威秀影城全台場次將有所調整。圖／威秀提供

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