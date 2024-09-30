山陀兒颱風來襲 威秀影城率先公布 預防性關閉場次

颱風「山陀兒」來勢洶洶，即將侵台，各地活動也逐一取消，威秀影城更貼出營業公告，由於09/30(一)花蓮縣因山陀兒颱風影響已達停班停課標準，故花蓮新天堂樂園威秀影城9/30(一) 營業至18:00，18:00以後場次的觀眾可於線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者、已領取贈品者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。

不僅如此，威秀影城更會因應颱風變化，預防性關閉每日影城，場次分別為10/1(二) 花蓮縣、台南市、高雄市威秀影城場次、10/2(三) 全台威秀影城場次以及10/3(四) 全台威秀影城場次，不過相關營業公告將於當日上午公布於威秀影城官方網站、官方粉絲團，最後並表示若造成顧客不便請見諒，相關問題敬請致電影城洽詢。 威秀影城宣布視颱風強度，將會預防性關閉影城場次。圖／威秀影城提供