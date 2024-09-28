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威秀影城好康放送！50元看電影、免費拍貼機創造「電影院四格」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
台北西門威秀影城。圖／威秀影城提供
台北西門威秀影城。圖／威秀影城提供

威秀影城於今（28）日分別在台北西門與桃園桃知道兩據點推出50元電影票，一早已吸引大批搶看電影的粉絲拍隊搶票，預計合計送出一千位影迷以50元觀影，要打響兩座影城知名度。

台北西門威秀影城睽違4年重返西門町電影街一線戰場，目前已將大部分銀幕跟音響系統更新，接下來也會陸續改裝升級。桃園桃知道則是威秀影城首度進駐藝文特區，在該區帶來與全球影壇同步的最新電影。

此外，台北西門威秀影城還特別打造電影院拍貼機，11月24日前臨櫃單次購買4張電影票（50元票價活動不適用）即可免費進入「電影院拍貼機」拍攝一組屬於自己的電影院四格。

台北西門威秀影城。圖／威秀影城提供
台北西門威秀影城。圖／威秀影城提供

桃園桃知道威秀影城。圖／威秀影城提供
桃園桃知道威秀影城。圖／威秀影城提供

桃園桃知道威秀影城。圖／威秀影城提供
桃園桃知道威秀影城。圖／威秀影城提供

桃園桃知道威秀影城。圖／威秀影城提供
桃園桃知道威秀影城。圖／威秀影城提供

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