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12月大巨蛋開唱！ 周杰倫準備公關票送網友？杰威爾親揭真相

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
周杰倫12月在台北大巨蛋開唱。 圖/摘自周杰倫IG
周杰倫12月在台北大巨蛋開唱。 圖/摘自周杰倫IG

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會即將於今年12月5、6、7、8日在台北大巨蛋登場，不過門票還沒開賣就傳出有網友收到公關票的消息。對此，經紀公司杰威爾也出面回應。

日前有網友在社群平台曝光與周杰倫的私訊對話，私訊中周杰倫提醒對方：「這次大巨蛋演唱會，12/8壓軸場我有準備公關票2張給你！一定要來！」更稱「下個月我請助理拿票過去給你。」網友曝光截圖對話後還寫下：「謝謝杰倫哥」，並徵求一位網友依同看演唱會。

此外，還有網友在網上宣稱「周杰倫演唱會票，拿到20張公關票，原價出售，留言抽18人」。

據《自由時報》報導，杰威爾出面澄清，強調網路上有宣稱周董門票的全都是捏造的假消息，提醒網友們別受騙。

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台北場門票將於10月23日中午12點在tixCraft拓元售票系統開賣。

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