張惠妹大巨蛋20萬張票秒殺 釋票時間出爐！經紀人曝加場機會

張惠妹（阿妹）將在12月攻上台北大巨蛋，一連5場「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演26日中午正式開賣，近20萬張門票全數售罄，目前系統正在進行對帳整理，預計下午2點半重新釋票，購票請洽拓元售票。

妹神果真魅力無敵，昨在國泰世華CUBE卡友搶先購以發威一波，總計超過10萬名卡友上線爭搶2萬張票，不到40秒全賣完；今午開票更不得了，共有35萬人同時上線搶購15萬張票，6分鐘全數售罄，另以每秒成交356筆的刷卡筆數打破紀錄。

阿妹的經紀人陳鎮川（川哥）表示，阿妹非常非常重視這次的破蛋演出，除重新編排曲目、設計環節、沉浸式加強，到大巨蛋版本的紀念商品等，都密集召開會議並親自主持，就是要讓一切都超越100分的完美。

而她硬著頭皮跟家人告假，表示可能無法及時參加1月1日在部落的年祭，家人全數表達支持，讓她放下心中大石，全力備戰大巨蛋的第一次。部落親人屆時將組團北上，在年祭之前先進台北大巨蛋，為部落之光張惠妹搖旗吶喊加油，非常感人。

主辦單位聲動娛樂提醒大家球場草地B2特區禁止飲食，為了方便觀眾趕車返家，12月22、29日周日場提前於晚上6點開演，31日跨年場於晚間9點半登場，21、28周六場維持晚間7點半開演。

阿妹是首位在大巨蛋舉辦演唱會的華語女歌手，如今5場門票秒殺，會不會再加場？川哥回應：「這題非同小可，要確認一切都可以做到100分才會考慮！要從長計議啦！」