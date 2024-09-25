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買零食、飲料中千萬！全聯千萬發票幸運兒獎落「這縣市」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯開出113年7、8月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供
全聯開出113年7、8月份發票共開出1張特別獎及1張特獎。圖／全聯福利中心提供

對獎啦！財政部稍早公布了113年7、8月統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在嘉義朴子嘉朴門市，幸運中獎者花費339元購買啤酒、蛋糕、豆漿、零食等商品，即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為台中清水五權，幸運中獎者花費353元購買蛋捲、沙琪瑪等零食，獲得特獎200萬元。

全聯113年7、8月份共開出超過26萬個獎項，提醒7、8月份有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會以E-mail和簡訊主動通知中獎，領獎期限內消費者於全聯各分店消費，收銀機將會主動通知中獎者，只要攜帶身分證與福利卡即可核辦領獎，若已經事先設定歸戶，還可自動匯入指定帳戶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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