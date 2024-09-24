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10／23開賣！ 周杰倫大巨蛋演唱會場次、票價、售票時間全出爐

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
周杰倫12月將在台北大巨蛋開唱。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫12月將在台北大巨蛋開唱。圖／杰威爾音樂提供

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會即將於今年12月5、6、7、8日在台北大巨蛋登場，這套演唱會已巡迴世界各大城市達75場，除了大中華區之外，足跡更遍及英國、法國、澳洲、泰國、日本…，場場爆滿的佳績證明了演唱會的精彩絕倫！周杰倫演唱會往往有許多驚喜讓粉絲喜出望外，「嘉年華」演唱會在台北大巨蛋肯定也不例外，進階版的設計，準備顛覆歌迷的想像。華語樂壇天王周杰倫作為第一位登上臺北大巨蛋舉辦專場個人演唱會的歌手，他與演出團隊將呈獻精彩內容給歌迷朋友。

周杰倫演唱會上酷炫的視覺效果是最新科技與美學相乘的呈現，炫目吸睛的程度一直走在最前面、領先眾多歌手，因應大巨蛋這個全新的場地，演唱會團隊不斷地進行場勘與開會，舞台的架設將是「嘉年華」演唱會巡演以來的最巨大。

舞者也隨之增加至周董演唱會有史以來最多！道具的華麗、視覺的變化將再創最高規格！給予歌迷最大的滿足，「嘉年華」演唱會的製作成本最初就高達台幣2億元，在預算不斷追加的情形下，已刷新周杰倫演唱會成本的紀錄。

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台北場門票將於10月23日中午12點在tixCraft拓元售票系統開賣。

周杰倫演唱會座位圖。圖／杰威爾音樂提供
周杰倫演唱會座位圖。圖／杰威爾音樂提供

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