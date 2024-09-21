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郭富城小巨蛋開唱3.3萬張票瞬間清空！是否加場？主辦回應了
天王郭富城相隔5年、12月將在台北小巨蛋舉辦「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024台北站」，今門票開賣，3場3.3千張門票被粉絲一掃而空，對於是否加場，主辦方表示「需要再與經紀團隊討論」。
「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024台北站」將於12月27、28、29日連續舉辦3場，這回演唱會強撞天后張惠妹的大巨蛋演唱會，粉絲依舊力挺反應熱烈，今中午12點一開賣，門票瞬間完售。
郭富城8月底順利完成香港紅磡13場「AIA呈獻郭富城ICONIC世界巡迴演唱會香港站」的演出，以魔幻方塊凱旋門造型舞台、巨翼LED多角度視覺效果及大膽突破的前衛造型衝擊全球粉絲。下一站巡演重磅回歸台北小巨蛋，將把重金打造的魔幻方塊舞台移師台灣，並承諾為台灣粉絲帶來最震撼舞台視覺的魅幻演出。
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