快訊

超級月亮來了！iPhone內建相機也能拍出超近月球照 5步驟學會

美軍P-8A反潛巡邏機穿越台海 國防部證實：全程掌握監控

黨政媒「1天1柯文哲」 蔡壁如譴責喊告：簡直就是寫連續劇

威秀購票網站大癱瘓！網怒刷3小時訂不到票 發公告「請現場購票」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
威秀影城。圖／威秀影城提供
威秀影城。圖／威秀影城提供

電影「小丑：雙重瘋狂」17日中午12點威秀影城開賣電影預售票，結果時間一到因為售票官網疑因流量太大而癱瘓，網友紛紛湧入威秀粉絲團留言抱怨洗版，之後威秀影城也發出公告，因網路購票系統出現問題，所以暫時無法售票。

威秀影城售票官網因「小丑：雙重瘋狂」預售而系統出現問題，紛紛留言大罵「系統也太爛了吧，都幾年了」、「不能付款真的好爛」、「都兩個小時半過去了⋯還是一樣不能付款⋯到底在幹嘛？」，面對眾多網友的抱怨，威秀影城在下午3點發出公告「【小丑：雙重瘋狂】TITAN SCREEN & IMAX 特別場．因網路售票系統問題暫無法訂票。（系統修復後將另行公告通知），如需訂票請先至各活動影城現場臨櫃購票，造成不便敬請見諒。」

結果公告一出，引發更多網友抱怨「為什麼一定要消費者多跑一趟現場只是為了買票？再加開一場很難嗎？」、「如果工程師休假，就不要在假日開賣」、「有沒有想過就是不能去現場才用網路訂票」、「在中秋節開預售就是個錯誤」。

相關新聞

台北人逛起來！「誠品生活站前店」強勢回歸 文青必看「4大亮點」要衝 集結超人氣「8家台日美食」飽口福

北車誠品回來了！與諾貝爾醫療集團合作的「誠品生活站前店」目前開始試營運，預計9/26正式開幕。不僅為北車增添藝文氣息，同時還邀請多家美食進駐，...

藏身貴婦百貨裡的小江南！「寶麗古鎮」穿越千年閃現 神還原「宋代茶樓、糕餅鋪」美到不可思議

隱身貴婦百貨裡的詩意古鎮！位於台北信義區的奢華百貨「BELLAVITA」迎來15周年慶，特別打造一座古色古香的「寶麗古鎮」，彷彿有穿越時空的錯覺，又猶如一秒置身江南小鎮的奇幻感，...

超萌史努比「柚」來了！ 威秀影城「柚子史努比Q版玩偶」1:1老欉文旦玩偶+頭戴柚子帽吊飾 陪你過中秋

超萌史努比「柚」來了！ 威秀影城「柚子史努比Q版玩偶」1:1還原老欉文旦玩偶+頭戴柚子帽玩偶吊飾 陪你過中秋

鐵粉衝一波！等了2年「台北蓋水」加碼「台北新畫堤」聯合特展超精彩

【旅奇傳媒/編輯部報導】造成粉絲廣大迴響的「台北蓋水」，今年已邁入第5年，現以全新面貌在北市府探索館展出，同時也是首次聯合「台北新畫堤」共同展覽，人孔蓋的「前世和今生」和精彩的堤壁畫作全都在展覽中完整

新規定曝光！ 9／2起好市多「5種貴金屬商品」不接受退貨

新規定曝光！ 9／2起好市多「5種貴金屬商品」不接受退貨

最萌機長來囉！7-ELEVEN第二波「星宇航空X史努比」聯名週邊精品、經典4角色環遊中秋禮盒開搶

最萌機長來囉！7-ELEVEN第二波「星宇航空X史努比」聯名週邊精品、經典4角色環遊中秋禮盒開搶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。