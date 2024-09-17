威秀購票網站大癱瘓！網怒刷3小時訂不到票 發公告「請現場購票」

電影「小丑：雙重瘋狂」17日中午12點威秀影城開賣電影預售票，結果時間一到因為售票官網疑因流量太大而癱瘓，網友紛紛湧入威秀粉絲團留言抱怨洗版，之後威秀影城也發出公告，因網路購票系統出現問題，所以暫時無法售票。

威秀影城售票官網因「小丑：雙重瘋狂」預售而系統出現問題，紛紛留言大罵「系統也太爛了吧，都幾年了」、「不能付款真的好爛」、「都兩個小時半過去了⋯還是一樣不能付款⋯到底在幹嘛？」，面對眾多網友的抱怨，威秀影城在下午3點發出公告「【小丑：雙重瘋狂】TITAN SCREEN & IMAX 特別場．因網路售票系統問題暫無法訂票。（系統修復後將另行公告通知），如需訂票請先至各活動影城現場臨櫃購票，造成不便敬請見諒。」

結果公告一出，引發更多網友抱怨「為什麼一定要消費者多跑一趟現場只是為了買票？再加開一場很難嗎？」、「如果工程師休假，就不要在假日開賣」、「有沒有想過就是不能去現場才用網路訂票」、「在中秋節開預售就是個錯誤」。