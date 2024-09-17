台北人逛起來！「誠品生活站前店」強勢回歸 文青必看「4大亮點」要衝 集結超人氣「8家台日美食」飽口福

北車誠品回來了！與諾貝爾醫療集團合作的「誠品生活站前店」目前開始試營運，預計9/26正式開幕。不僅為北車增添藝文氣息，同時還邀請多家美食進駐，身心靈感官都能得到滿足。

圖／迷誠品官網

「誠品生活站前店」回歸了！坐落在台北車站對面的顯眼建築有了新氣象，「誠品生活站前店」進駐試營運，將於9/26盛大開幕，更推出為期一個月的開幕優惠，9/26至10/31，於書店單日消費滿千元，憑大眾交通運輸至台北車站乘車證明（含高鐵、台鐵、台北捷運、機場捷運）即可現折50元；持學生證、周邊補習班課程講義或測驗試卷，以及書店單日不限金額發票享9折。更多活動資訊可見活動網頁。

圖／迷誠品官網

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此外，即日起至9/25試營運期間，凡於誠品APP註冊新會員，並輸入專屬邀請碼【誠品進站中】，即贈誠品站前店全館50元電子抵用券，可在書店內或商場餐飲專櫃消費折抵。

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而「誠品生活站前店」還有四大亮點必看，台北人週末又有新去處可以踩點打卡囉～

⬤ 書店職人週週精選10本「非讀不可」新書，提供文青們購書的最新推薦。

⬤ 打造「mini沙龍」展覽空間，能夠參與各式藝文活動。

⬤ 精選特色文具及文創小物，喜愛收藏文創商品的朋友絕對不容錯過。

⬤ 網羅「8大台日美食品牌」，有客美多、石研室、麵屋武藏、好饈鐵板燒、吉豚屋、頂呱呱、六堆伙房、莫凡彼餐廳等陸續進駐。

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誠品生活站前店

地址：台北市中正區忠孝西路一段36號B1（捷運台北車站M6出口；凱撒飯店旁）

營業時間：11:00-21:30

電話：02-2389-1168