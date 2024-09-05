藏身貴婦百貨裡的小江南！「寶麗古鎮」穿越千年閃現 神還原「宋代茶樓、糕餅鋪」美到不可思議
隱身貴婦百貨裡的詩意古鎮！位於台北信義區的奢華百貨「BELLAVITA」迎來15周年慶，特別打造一座古色古香的「寶麗古鎮」，彷彿有穿越時空的錯覺，又猶如一秒置身江南小鎮的奇幻感，吹冷氣免費拍美照真的太Chill了！
信義區名品百貨「BELLAVITA」變身了！為迎接15周年慶，「BELLAVITA」中庭廣場化身一座結合古今樣貌的「寶麗古鎮」，重現宋代茶樓的人文風情，還有典雅細緻的手工扇店和玲瑯滿目的糕餅鋪，把古代市集的生活趣味搬到百貨裡，碰撞出新火花。
而造景中的竹亭園還多了粉色櫻花相襯，為整個古鎮增添了幾分美意與鮮活。漫步其中都有穿越古今、走進時空隧道的即視感，除了拿起手機留念外，也十分值得細品每個角落的擺設與巧思。古鎮展期至9/22，可要把握難得的機會打卡曬照囉。
BELLAVITA 15周年慶 寶麗古鎮
地點：台北市信義區松仁路28號
展覽時間：即日起～9/22
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