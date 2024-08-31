超萌史努比「柚」來了！ 威秀影城「柚子史努比Q版玩偶」1:1老欉文旦玩偶+頭戴柚子帽吊飾 陪你過中秋
超萌柚子史努比陪你過中秋！ 威秀影城與 PEANUTS 史努比再度攜手合作，全新意想不到的組合登場，這次史努比化身為可愛的「老欉柚子」，1:1神還原老欉文旦，成為最「柚」人的文旦禮盒，陪大家歡度中秋！
威秀影城全球獨家設計，史努比「柚子」系列中秋禮盒，結合了創意與節日氛圍，將史努比完美化身為可愛柚子，並使用最在地的柚子包裝形式，一顆一入箱包裝，共兩款套餐禮盒，限量開賣！
「柚子史努比Ｑ版娃娃」為1:1完美還原老欉文旦的真實大小，共有黃色與綠色，仿真柚子皮的質感、絨布細緻觸感，成為充滿溫馨與趣味的裝點掛飾。
「柚子史努比吊飾」讓史努比的玩偶穿柚子裝，搭配將柚子皮剝成花瓣形狀一樣的帽子，呆萌模樣瞬間融化人心，附有金扣環設計，方便隨身掛在包包上，成為貼心陪伴者。
史努比「柚子」系列商品將在全台威秀影城獨家限量登場，「史努比A套餐」內含：1個柚子史努比Ｑ版娃娃(含盒子，款式隨機)＋1份中份爆米花+2杯中杯可樂＋1份熱食，售價459元；「史努比B套餐」內含：1個史努比柚子吊飾(含盒子)＋1份中份爆米花+2杯中杯可樂+１份熱食，售價469元。今年中秋節就改送這款有別於傳統的超創新設計禮盒吧！
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