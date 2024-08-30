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新規定曝光！ 9／2起好市多「5種貴金屬商品」不接受退貨
美式賣場祭出最新規定！ 台灣好市多（Costco）賣場在貴金屬販售區貼出公告，未來將有5款商品包括「金條、金塊、金幣、銀幣、24K黃金金飾」不再享有退貨服務，新規定將在9月2日起開始實施！
好市多金飾商品因優於市場價格，向來是搶手貨每年到了黑色購物節，黃金也是必賣商品，高CP值而深受會員喜愛，不過，好市多近日公告，未來貴金屬商品包括「金條、金塊、金幣、銀幣、24K黃金金飾」共5款，不接受退貨服務，新規定自9月2日起實施。
根據《TVBS》報導，台灣業者證實新規將上路，主要是據總部的規定進行，表示先前是針對一台兩以上的黃金不予以退貨，現在的新規則是金條、金塊、金幣、銀幣和24K黃金金飾，均不接受退貨。不過，國內黃金類商品退貨比例本身就不高。
另，公告內提到電器類退貨所列的飛行攝影機品項括符註名為空拍機，則是代表指定電器類商品，收到商品起90天內可以辦理退貨。
經查台灣好市多規定，凡購買好市多所提供之產品，除附有廠商保證書外，並享有好市多全額退款保證，不過以下退貨政策則須注意：
1.電器類：電視、不含視訊盒之顯示器、投影機、大型家電*、電腦、平板電腦、智慧型穿戴設備、相機、飛行攝影機、攝錄影設備、MP3播放器和手機,需自收到商品起90天內辦理退貨。為保護您之個人資料,我們需要您於退貨前移除個人資料再行退貨。
2.鑽石：1.00克拉(含)以上等級,退貨時會員須提供購買當時所有原版保證書(IGI及GIA 證書等,經指定第三單位珠寶鑑定公司完成鑑定後方能退貨。
3.有使用壽命的商品例如:輪胎與汽車電瓶的退貨政策可能依商品會有特殊的規定。
4.客製化商品、特別商品、汽機車須掛牌之車輛及安裝商品：依廠商購買契約，不可退貨。廠商另提供維修或是保固方案。
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