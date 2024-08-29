最萌機長來囉！7-ELEVEN第二波「星宇航空X史努比」聯名週邊精品、經典4角色環遊中秋禮盒開搶

星宇迷、史努比粉絲別錯過！ 7-ELEVEN第二波「星宇航空X史努比聯名」，讓史努比再度化身最萌機長，開發超過30款限量周邊商品，粉絲們必搶，另外，應景中秋節推出「PEANUTS X STARLUX 星探遨遊禮盒」，打造4款主題點心，快來一同跟著4個主要角色遨遊！

圖／7-ELEVEN提供

「星宇航空X史努比」強強聯手，自今年2月推出第一波聯名，一上市便引爆話題、吸粉搶購。如今，7-ELEVEN加碼再推出「星宇航空X史努比」第二波聯名精品活動，推出逾30款限量周邊商品，全新開發包括限量珍藏表情玩偶、公仔冷飲杯、復古底片相機、陶瓷碗組、行李秤等。

圖／7-ELEVEN提供

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第二波款款經典可愛的史努比聯名週邊精品，將於9/4下午3點起，在全台7000家7-ELEVEN門市推出快閃購，消費不限金額加299元起就能換購，一口氣買好買滿準備衝！

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迎接中秋節，星宇航空更和史努比聯名推出應景中秋禮盒「PEANUTS X STARLUX 星探遨遊禮盒」，以美味護照為概念，掀開後隨即能看到4位主要角色的環遊美景，SNOOPY在台灣、查理布朗飛往香港、露西遨遊泰國、佩蒂到日本遊玩。

圖／SUNFRIEND MOUTH提供

同時，還打造4款當地特色風味小點心，SNOOPY款是「紅烏龍茶風味千金酥」層次感十足；查理布朗款是港式奶茶風味「焦糖拿鐵風味脆脆捲捲」；露西款把經典泰式奶茶打造成「泰式奶茶風味QQ酥」；佩蒂款則在抹茶蛋捲中夾入紅豆可可醬餡，富有日式風味的「抹茶紅豆風味醬心蛋捲」。

圖／SUNFRIEND MOUTH提供

禮盒內附有烙印史努比徽章的「皮革護照套」，還有迷你紅茶粉、送禮提袋等，自即日起於SUNFRIEND MOUTH官網開放預購，每盒售價1,580元，限量販售，鐵粉們一定要搶！