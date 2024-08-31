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鐵粉衝一波！等了2年「台北蓋水」加碼「台北新畫堤」聯合特展超精彩

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圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

造成粉絲廣大迴響的「台北蓋水」正在台北市政府探索館展出。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
造成粉絲廣大迴響的「台北蓋水」正在台北市政府探索館展出。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】造成粉絲廣大迴響的「台北蓋水」，今年已邁入第5年，現以全新面貌在北市府探索館展出，同時也是首次聯合「台北新畫堤」共同展覽，人孔蓋的「前世和今生」和精彩的堤壁畫作全都在展覽中完整呈現，現場也提供人孔蓋紀念章，讓粉絲蓋好蓋滿。

▲現場提供人孔蓋紀念章，讓粉絲蓋好蓋滿。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲現場提供人孔蓋紀念章，讓粉絲蓋好蓋滿。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

北市水利處表示，於2020年啟動的「台北蓋水」計畫，邀請藝術家及跨領域設計師組成專業設計團隊，以北市12行政區的在地人文、地景、產業等元素，打造各2款的特色彩繪人孔蓋，這次特展也將展出特色人孔蓋。展覽期間也可來蒐集24款人孔蓋紀念章，喜歡特色彩繪人孔蓋的市民與蓋迷朋友們，千萬不要錯過。

▲「台北蓋水」展期將至2024/12/24止。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲「台北蓋水」展期將至2024/12/24止。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

「台北蓋水」以「最貼近土地視角，從人孔蓋看世界」為人孔蓋外觀大改造。翻轉大眾對於人孔蓋總是髒髒黑黑，甚至是都市地雷的負面印象，也使水利工程建設多了一分溫度，一份柔軟的情感傳遞。希望市民朋友能以不同的視角，透過實際走訪人孔蓋設置的地點，身歷其境地體會台北之美，達到漫遊城市美學洗禮的概念。

▲「台北蓋水」現正在台北市政府探索館展出。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲「台北蓋水」現正在台北市政府探索館展出。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

為了改變以往堤防生硬與環境景觀不和諧的違和感，水利處於2020年推動另一項「台北新畫堤」計畫，以堤壁美化結合在地特色元素，由多位藝術家親自出馬，透過訪談、說明會及現勘募集口述及文書資料，彙整並提煉出故事元素後，轉化成專業設計。這個計劃讓黑灰冰冷的堤防有了溫度，成為乘載當地故事的大型藝術創作。這次特展中，「台北新畫堤」以環繞「台北」的基隆河、新店溪及淡水河流域的堤防為載體，共展出27幅作品。

▲台北新畫堤特展同步登場。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲台北新畫堤特展同步登場。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲台北新畫堤特展同步登場。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

北市水利處主責是水利防災業務，負責全市雨水下水道、河濱公園、堤防及抽水站等公共設施的興建、管理與維護，但也著力於市景美化甚多，水利處以自身專業，在雨水下水道人孔蓋、堤防上融入城市美學，從地面到立面，藉由一點一滴地改善所呈現出的風華與色彩，讓市民對台北市政更有感。

▲今年是「台北蓋水」、「台北新畫堤」首次聯合共同展覽。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲今年是「台北蓋水」、「台北新畫堤」首次聯合共同展覽。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

「台北蓋水」曾於2020年及2022年舉辦成果發表展，獲得各界正面回饋肯定，之後陸續接獲粉絲留言，希望還有機會能重溫展覽，因此水利處特別舉辦成果展，回應粉絲需求，而且還加碼展出「台北新畫堤」，這計畫也是集結多位藝術家的心血結晶，一樣精采可期！水利處邀請大家前來參觀特展，一同探索不一樣的台北之美。

◉「台北蓋水」與「台北新畫堤」特展

・展覽期間：至2024年12月24日止

・地點：台北探索館3樓城市探索廳兩側休息區

・地址：台北市信義區市府路1號（台北市政府）

・開館時間：週四至週二09:00至17:00（每週三暨國定假日休館）

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