「玩野生活博覽會」8/30松山文創登場 國際玩家、戶外體驗、露營裝備三日攻略一次看！

找尋你的下一個挑戰！「玩野生活博覽會」登陸松山文創園區。 圖：台北松山文創園區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】打破展演規則，重新定義戶外活動的「PLAY ISLAND」，即將在8/30-9/01登陸台北松山文創園區舉辦「玩野生活博覽會」，本次活動集結水上運動、體驗課程、運動賽事和戶外潮流品牌，在台北市中心打造最野的戶外博覽會，凹逗咖不必上山下海就能在都市盡情體驗戶外活動的年度盛事！

▲沙板、滑板、抱石等戶外體驗高手雲集。 圖：台北松山文創園區／提供

本次「玩野生活博覽會」以「找尋下一個挑戰」為主題，安排眾多體驗等著玩家們挖掘，號召沙板、滑板、抱石等知名戶外運動選手齊聚一堂，在熱血的交流賽中同場切磋，一睹各路高手在場上的英姿！活動不僅突破場地限制，並結合脫口秀、魔術、DJ演出等娛樂，全新闡釋 outdoor 新主張。

▲實現水下人魚夢的「水下攝影體驗」。 圖：台北松山文創園區／提供

沙板、滑板、抱石等戶外體驗高手雲集，從熱血賽事中拓展新領域的無限可能！玩野生活博覽會除了體驗活動，同時與品牌攜手舉辦戶外交流競賽，開啟不同的視野；「亞洲沙板巡迴計畫（ASIA SKIM TOUR）」以台灣做為「沙板國際交流賽」的第一站，集結台灣、日本、泰國、菲律賓等專業選手共襄盛舉，將在開幕表演賽上同場競技、展現精湛技巧，讓沙板運動不再侷限於海岸淺灘，民眾還可以報名現場體驗，實際感受沙板所帶來的刺激快感。

除此之外還有滑板競賽、抱石體驗，開放玩家們挑戰，不只資深選手可以大展身手，兒童挑戰賽也讓小小選手感受街頭滑板的魅力；現場不但能體驗水肺潛水，還可報名水下趣味競賽，有機會把獎品帶回家。

▲現場不但能體驗水肺潛水，還可報名水下趣味競賽，有機會把獎品帶回家。 圖：台北松山文創園區／提供

【活動必野一】：實現水下人魚夢的「水下攝影體驗」 PLAY ISLAND 策展團隊打造了全台最大的「移動式潛水艙」，邀請海8潛水中心共同合作，提供專業的水下設備，由 PRO 的教練帶領體驗水肺潛水，開啟你對大海的想像，另外還攜手 3x3 水下藝術實驗學院合作加碼水下攝影體驗課程，讓您親自操作電影製作等級的水下攝影裝備！

【活動必野二】：依循物種平衡核心價值的「獵人文化」 為讓大家更了解狩獵文化，將山林的智慧及生態倫理觀念傳遞下去，透過與自然山林共處之道的傳承並示範狩獵陷阱設置，並邀請製皮師現場解說獸皮如何加工成為可供日常使用的皮革，實際感受獵人的生活智慧！

▲凹逗咖必逛的「戶外品牌博覽會」。 圖：台北松山文創園區／提供

【活動必野三】：凹逗咖必逛的「戶外品牌博覽會」 不單單有眾多體驗活動，現場涵蓋露營、登山、潛水、路跑、越野賽事、自行車等海內外知名領導品牌展出最新產品，現場還有日本 NISSAN、SUZUKI 發表新車改款、英國新銳越野車品牌 INEOS Grenadier；開啟你無限的想像，打造心中理想的 outdoor lifestyle！

▲打造全台最瘋狂「玩野人派對」。 圖：台北松山文創園區／提供

【活動必野四】： 打造全台最瘋狂「玩野人派對」 會場安排多組表演及座談輪番上陣，帶來一系列激動人心的節目，包含幻術大仙、脫口秀-艾董、瑋德、阿舜順、人魚潛水表演等精彩內容。甫在巴黎文化奧運台灣館表演的 DJ 汝妮、全台最大 KTV 包廂國語作業簿 DJ 賴皮、DJ 泊人 ANKR 等黃金陣容，台日品牌主理人交流座談，將松山文創園區變成凹逗人流連忘返的遊樂場！

豐富活動絕對三天玩好玩滿，詳細活動資訊請見「玩野祭」臉書粉絲專頁。

■ 售票／展場資訊

・展覽名稱：2024玩野生活博覽會

・展覽期間：8/30（五）前夜祭18:00-22:00；

8/31（六）、09/01（日）10:00-18:00

・地點：臺北松山文創園區 2、3、4、5號倉庫及文創大街

・票價：前夜祭 NT$1,100 / 位；

單人票 NT$250（1日）、雙人票 NT$450（1日）

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