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回憶掰了！西門「今日秀泰影城」8／29熄燈　網友淚目：回憶再見

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
西門町「今日秀泰影城」將於8/29最後場次播畢後結束營業。圖／摘自秀泰影城官網
西門町「今日秀泰影城」將於8/29最後場次播畢後結束營業。圖／摘自秀泰影城官網

開業18年謝幕！西門峨眉街的「今日秀泰影城」是不少人約會觀影的好地方，先前傳出歇業消息即引發網友不捨，昨日官方臉書則發布熄燈貼文，湧入網友留言回應「童年回憶再見，謝謝！」、「謝謝，再見！後會有期」。

和回憶說掰掰！西門町「今日秀泰影城」確定於8/29最後場次播畢後結束營業，許多網友看到貼文都不禁淚目表示「我們的回憶 再見了～」、「又是一個時代的眼淚」。

而秀泰影城也提醒，持有「今日秀泰影城」發出之有效期限票券，可至全台秀泰影城使用，並感謝影迷們多年的支持與愛護，將正式畫下句點。

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