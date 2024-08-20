七、八年級生的回憶殺！「庫洛魔法使」25週年快閃店來了　拍爆「巨型庫洛牌、魔法使甜點」探店亮點一次看

小櫻來了！七、八年級生的回憶「庫洛魔法使」迎來25週年，特別進駐新光三越信義新天地打造主題快閃店，重現經典場景的打卡裝置、必收藏的周邊商品到精緻造型甜點統統有，一站式吃喝玩樂全滿足！

圖／FANFANS粉粉提供

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庫洛魔法使25週年快閃店降落新光三越信義新天地A9館，即日起至9/15，帶來夢幻主題佈景、系列周邊商品和多款造型甜點，邀請七、八年級生和所有庫洛迷們一同進入庫洛魔法使的世界，與小櫻、小狼及守護獸們一同探索。

打卡區重現經典場景：超巨大庫洛牌、必拍造型限定拍貼機

新光三越A9館一樓即有醒目必拍的「巨型庫洛牌魔法書」，踏入9樓快閃店則有唯美且夢幻的主視覺，以及穿著各式不同戰鬥服的小櫻迎賓，繼續向前還有「3張超大魔法陣庫洛牌」和知世、小櫻等角色，彷彿穿越次元來到魔法使的世界。而快閃店必備的限定拍貼機更是不容錯過，快來和喜愛的角色同框合影吧！

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必吃庫洛魔法使造型甜點：可魯造型馬卡龍、法杖棒棒糖、小櫻冰淇淋聖代

機會難得的主題餐點必拍！快閃店現場推出一系列限定餐點，像是可魯、斯比馬卡龍香草起司蛋糕、魔法杖棒棒糖，以及夢幻小櫻制服草莓冰淇淋聖代。購買指定甜點加贈「隨機Q版角色小卡」乙張。飲品部分還有「小櫻 草莓綠茶、知世 葡萄風味特調、小狼 抹茶拿鐵、桃矢 蜜桃水果茶」和「月 藍莓可爾必思」等5款角色風味飲品，且凡消費飲品就送「隨機角色杯墊」乙張，身為鐵粉統統都要收藏。

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超萌守護獸可魯空降快閃店

守護獸可魯將於8/24空降快閃店現場，當日消費不限金額即可抽取號碼牌與可魯進行拍照互動。還有限量有獎徵答活動，有機會帶走神秘好禮喔。

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粉絲必收周邊商品：手機掛繩、神還原小櫻同款貝蕾帽

限定周邊剁手手！最新的庫洛魔法使商品統統有，除了兼具實用和時尚的「馬卡龍皮革肩背包」、守護獸造型「絨毛托特包」外，更特別還原了小櫻劇中造型「貝蕾帽」，同款戴起來氛圍感更爆棚。另有庫洛牌造型手機掛繩、皮質飲料提袋等日常小物，鐵粉都買到忘我了。

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此外，於快閃店現場或FANFANS粉粉官網購買本次的周邊商品，單筆消費滿1,500元贈送手繪風格的「壓克力封印之杖」；到快閃店打卡還能參加中獎率00%的抽抽樂，現拿優惠、限定貼紙與線上購物金等獨家好康，把打卡照片或影片上傳到個人社群，並到FANFANS粉粉專頁活動貼文留言，還有機會帶走限定T恤、刺繡杯墊或金屬鑰匙圈，庫洛迷們手刀衝啦！

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庫洛魔法使 25週年主題快閃店

活動日期：即日起～2024/9/15

營業時間：週日至四11:00-21:30；週五、六及例假日前一天11:00-22:00

地點：新光三越 台北信義新天地A9 9F（台北市信義區松壽路9號）