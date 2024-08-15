大巨蛋跨年場爆張惠妹奪下 五月天出局…公司回應了
台北大巨蛋消防安檢尚未通過，且未開放申請檔期，然而從5月起就不斷傳出演唱會消息，卻遲遲沒有「實現」，首位登上大巨蛋辦個唱的頭銜人人爭搶，傳聞包含周杰倫、張惠妹、五月天都有可能搶下頭香。
「鏡週刊」今報導北市府目前規劃12月由周杰倫打頭陣，張惠妹是唱跨年場，而原本鎖定跨年的五月天則改到桃園棒球場舉辦演唱會。先前針對張惠妹將於12月開唱的消息，她的經紀人陳鎮川表示：「我們一直有很積極的關切租用大巨蛋開唱的可能性，也都有沙盤推演製作的規格，但場地什麼時候可以合規租用還沒有明確，這不是我們可以說了算的。畢竟經過完整的評估，在大巨蛋開演唱會和看演唱會才可以放心。」
對於搶跨年場失敗，改到桃園棒球場開唱，五月天所屬相信音樂回應：「一切請依官方公布為主，謝謝。」周杰倫所屬杰威爾則是沒有最新回應。
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