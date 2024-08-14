板橋人不捨！早有預兆 「星聚點KTV板橋館」9月底熄燈 網友嘆：回憶成追憶
星聚點再少一家！繼星聚點KTV西門館停業後，有網友貼出星聚點公告，宣布板橋館將於9月30日停止營業，引發在地人不捨嘆「要成為回憶了」、「我的天，我真的要哭」。
星聚點KTV在各據點擁有不少老主顧，繼西門館熄燈後，板橋館也證實了網傳的熄燈消息，公告寫道「感謝您長期以來對本店的支持與愛護，因租約到期本店將於9月30日停止營業」。
其實，約在一個月前就有網友透露「因為快結束營業，所以好的吃的喝的都取消了」，如今停業公告一曝光，仍令不少人哀號「回憶已成追憶」、「青春的回憶」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言