板橋人不捨！早有預兆 「星聚點KTV板橋館」9月底熄燈 網友嘆：回憶成追憶

星聚點再少一家！繼星聚點KTV西門館停業後，有網友貼出星聚點公告，宣布板橋館將於9月30日停止營業，引發在地人不捨嘆「要成為回憶了」、「我的天，我真的要哭」。

星聚點KTV在各據點擁有不少老主顧，繼西門館熄燈後，板橋館也證實了網傳的熄燈消息，公告寫道「感謝您長期以來對本店的支持與愛護，因租約到期本店將於9月30日停止營業」。

其實，約在一個月前就有網友透露「因為快結束營業，所以好的吃的喝的都取消了」，如今停業公告一曝光，仍令不少人哀號「回憶已成追憶」、「青春的回憶」。