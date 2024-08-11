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「短尾矮袋鼠QUOKKA」首度來台快閃！限時9天 滿額送造型氣球

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／LINE FRIENDS 提供
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粉絲快衝！「短尾矮袋鼠QUOKKA」首次亮相台灣，將於即日起至8月18日，在松山文創園區開設為期9天的快閃店「QUOKKA IN SCHOOL DINOTAENG POP UP」。這次活動以「校園」為主題，將QUOKKA和它的夥伴們帶入校園，展現出他們天真爛漫的一面，讓參觀者能夠親身體驗這群可愛角色的趣味校園生活。

圖／LINE FRIENDS 提供
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快閃店內，QUOKKA與BOBO、FATTY、HATTY、DAISY、BRIC和GRU等角色一同亮相，每個角色都代表著不同的個性與興趣，從愛玩、貪吃到熱愛運動，各種風格一應俱全。現場設置的「台灣限定拍貼機」是此次活動的亮點之一，單次拍攝費用為200元，消費者可以將快閃店的美好瞬間保存，與親朋好友拍出珍貴的回憶。

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此外，快閃店還推出了多款周邊商品，包括盲盒公仔、冷氣毯、造型公仔萬年曆、文具用品等，全面展現QUOKKA的可愛魅力。為了呼應校園主題，店內還有造型原子筆、便條紙、筆記本等實用商品，吸引不少粉絲前來購買。

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值得一提的是，活動期間消費滿1500元的顧客，還可以獲得FATTY造型氣球和造型貼紙組合，讓大家不僅可以購物，也能帶回更多獨特的紀念品。8月26日至9月1日，DINOTAENG更將前往台南參加臺灣文化創意博覽會，屆時將設置高達160公分的QUOKKA，與粉絲見面，精彩活動不容錯過囉！

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快閃店 文創

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