「2024驚艷泰國旅遊展」8/10-11台北車站登場 超多旅遊優惠、住宿房型全面升等

【旅奇傳媒/編輯部報導】泰國觀光局（TAT）於8/10-8/11在台北車站一樓大廳盛大舉辦「2024驚艷泰國旅遊展」，與台北市政府觀光傳播局、國立政治大學、泰國商務處及泰國駐台各級政府機關共襄盛舉，推廣泰國展延台灣免簽證一系列慶祝活動，藉由此活動增進台泰之間的友好關係。

▲「2024驚艷泰國旅遊展」於8/10-8/11在台北車站1樓大廳登場。 圖：泰國觀光局／提供

本次旅展多達30個攤位，展場有17家業者共同推廣泰國行程，包括東南、雄獅、開新、可樂、品冠、世興、天海、KKday、山富、台鋼燦星、旅天下、樂活、My ProGuide、盈達旅行社，以及亞洲航空、泰國航空與泰越捷航空公司參展。將為旅客帶來全新的泰國行程，更多元的旅遊體驗，並推出優惠。

為了回饋台灣旅客，雄獅旅行社：現場購買普吉行程6人成行，前10名，第2人可享9,999優惠，特別安排跳島攀牙灣和珊瑚島、暹羅夢幻劇場、海景下午茶；盈達旅行社：現場報名兩人同行，可享第2人2,000優惠；開新旅行社：活動期間報名，免收導遊領隊服務費，贈送一張網卡。兩人同行，第2人加碼優惠2,000，名額有限，請盡速報名，並推出2024水燈節行程，獨家安排泰國傳統水燈節蘭納舞蹈教學與泰北蘭納傳統服裝體驗，住宿全面升等為一房一廳房型；品冠旅行社：現場購買普吉行程，最高享第2人6,000優惠，入住五星級Burasari 椰子島渡假村，享受貝殼泳池畔的高級下午茶，高端泰國服裝體驗。天海旅行社：展期購買行程，最高可享第2人3,000優惠。現場購買行程即享優惠，包含機票優惠活動、泰國美食餐廳、泰國名產等。（以上優惠內容皆以新台幣計算）

▲國人熱愛前往泰國海島度假。 圖：shutterstock／來源

此次旅展更強調行銷主題「驚豔泰國：您的旅遊故事永不結束」，歡迎一起到泰國探索全新的旅遊體驗，為您留下一段深刻且難忘的回憶。除了泰國政府推動的軟實力及「泰國五大必做之事（5M：Must See、Must Seek、Must Eat、Must Buy、Must Beat）」以外，另一亮點為獨特而聞名世界的「水燈節」，以環保素材製作水燈，基於展現泰國觀光局十分重視永續發展，當您走進展場就能感受到水燈節浪漫的氛圍。

▲8/10「2024驚艷泰國旅遊展」活動時程。 圖：泰國觀光局／提供 ▲8/10「2024驚艷泰國旅遊展」活動時程。 圖：泰國觀光局／提供

舞台方面，為了展現泰國深具多元而豐富的文化特色，特別從泰國邀請專業舞蹈團，由泰國觀光局副局長 Nithee Seeprae 先生負責營銷傳播的工作，帶領泰國相關單位來台，將為各位帶來精彩的泰國文化體驗，如泰國傳統表演、泰拳表演、Fino the Ranard 演奏當代泰國音樂、泰國第一季《變裝皇后秀》冠軍 Natalia Pliacam 的精采表演，與大家互動同樂的泰國 BL/GL 劇粉絲見面會，包含 Moss-Bank、Noon-Praewa、Zan-Chisha、Nam Juthamas 等藝人，以及 GagaOOLaLa BL 劇的台泰演員，Jame 與劉泯廷藝人。

現場活動還有泰國南部的拉茶技藝、雨傘彩繪、泰式料理烹飪示範、泰式按摩體驗、泰國傳統服飾體驗、拍貼機體驗，讓所有參展人有如身臨其境的泰國風情。現場還有抽獎活動，只要來攤位消費就能參加抽獎，如泰國大象褲、花襯衫、草藥鼻通等小紀念品，最大獎項有泰國機票及住宿卷。

▲8/11「2024驚艷泰國旅遊展」活動時程。 圖：泰國觀光局／提供

泰國觀光局台北辦事處莎莉蔓（Sarima Chindamat）處長表示，歡迎市民、遊客來參加「2024驚艷泰國旅遊展」的活動，共同歡樂及體驗泰國文化、美食、精彩表演。攤位邀請到多家旅行業者及航空公司，歡迎各位到泰國旅遊，體驗最道地的泰國風情。今年1～7月（截止7/25）台灣赴泰國旅遊人數已達61萬人次，在泰國開放台灣免簽證延長停留60天之後，期盼在今年能完成台灣赴泰旅遊達百萬人次目標。歡迎前來8/10-8/11的「2024驚艷泰國旅遊展」，11:00-19:30於台北車站一樓大廳，體驗泰式文化的風采，尋找泰國的魅力，共度美好時光！

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