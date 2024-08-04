《鬼滅之刃》快閃店登台中驛鐵道！「7大打卡點」還有「九柱集合」周邊必收藏

鬼滅之刃粉絲看過來！紅遍全球的《鬼滅之刃》動畫即將進入最後高潮！隨著柱訓練篇熱播完結，即日起至10月13日，台中驛鐵道文化園區鐵鹿大街A2快閃店將延續粉絲們的熱血情懷。現場設有七大打卡點，其中包括鬼殺隊最強成員「九柱集合」，保證一次拍個夠。店內還有「刀匠村大扭蛋」等各種周邊商品，可以準備搶瘋了！

圖／信賴互動行銷有限公司提供

圖／信賴互動行銷有限公司提供

一進店內，馬上就能看到鬼殺隊成員「九柱集合」，每個人都擺出帥氣動作等待拍照。轉個彎會見到炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助及香奈乎在門口歡迎大家。再往裡走就是霞柱無一郎和戀柱蜜璃的「刀匠村大扭蛋」，背後有整面的「鬼殺隊打卡牆」。店內還有以刀匠村篇為主視覺的「主視覺打卡牆」，掛著鬼殺隊及九柱日輪刀鍔圖樣的布條，非常適合拍照留念。

圖／信賴互動行銷有限公司提供

圖／信賴互動行銷有限公司提供

圖／信賴互動行銷有限公司提供

快閃店還推出台中限定「福袋」，內含鬼殺隊肩背包、炭治郎與禰豆子磁鐵、四大主角門簾及質感包裝袋。此外，首次發售的「雙人立牌」以及禰豆子化身的「Q版抱枕」也成為熱銷產品。盲抽「炫彩徽章」推出九柱款式，包括水柱、蟲柱、炎柱等，讓粉絲們可以試手氣，將最愛的角色帶回家。

圖／信賴互動行銷有限公司提供

圖／信賴互動行銷有限公司提供

圖／信賴互動行銷有限公司提供

居家必備的鬼殺隊黑色「毛毯」印有九柱日輪刀鍔圖樣，帥氣十足。還有「環保冷飲杯」，以刀柄作為吸管的蓋子，殺氣十足。室內必須的「造型香氛卡」和四大主角「掛軸」、「滑鼠墊」等商品也備受歡迎，讓粉絲們在家也能感受到鬼滅之刃的魅力。快來台中驛鐵道文化園區鐵鹿大街A2快閃店，一同體驗這場熱血盛宴吧！