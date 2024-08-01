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大巨蛋9月啟用 開唱誰是第一人？江蕙、五月天都回應了
大巨蛋預計9月啟動，台灣各頂尖歌手到底誰能第一個站上舞台？今（1）日台北市市長再度點名國寶歌后江蕙，經紀人陳子鴻對此再度回應。而周杰倫、張惠妹、五月天也被傳接連開唱，時間就落在年底。
蔣萬安昨受訪表示，目前預計8月完成消防安檢及通過審查後，最快9月大巨蛋場地準備好，且確定於10月份大巨蛋將舉辦國慶晚會，蔣萬安點名已封麥9年的江蕙復出唱大巨蛋，昨陳子鴻表示「謝謝市長抬愛，二姐已經退休多年，目前沒有復出的計畫，謝謝」。今天蔣萬安再度表示江蕙是他心中永遠的天后，非常期待江蕙能夠思考站上大巨蛋開唱，而陳子鴻未置可否，說：「是喔。」
周杰倫曾喊話8月有空，想要唱進大巨蛋，但大巨蛋9月才啟用，看來檔期白留了，他的「嘉年華」世界巡迴演唱會列表目前排到10月26日的馬來西亞吉隆坡，11月跟12月尚未有排期。對於年底前開唱，杰威爾回應：「大家都知道他想唱大巨蛋，但是我們目前還沒有確切的時間和內容。」
張惠妹也是熱門人選，對此經紀人陳鎮川說：「一直有在規劃，妹對於唱進大巨蛋很有想法喔，也都有在跟場地保持溝通中。」而演唱會之王五月天則回應：「我們滿心期待大巨蛋能解決並提供安全的大型表演空間。能在暌違已久的台北舉辦五月天大型演唱會，我們也是相當期盼的。」
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