誰還在找代購 台北就有！爆紅療癒系「CARE BEARS & Loopy」強強聯手快閃 限量「體貼熊、睡衣版Loopy」鐵粉必收

多巴胺熊熊和韓國爆紅小海狸來囉！快衝中山療癒一夏，超人氣可愛小熊攜手粉紅小海狸降落新光三越南西店，不僅有各種值得留念的造景打卡點、拍貼機，還有會讓人忍不住剁手手的豐富周邊商品，整區排開光是看著都能療癒到心坎裡。

圖／Funbox Toy粉絲專頁

這個快閃店錯過會哭哭！有到泰國必買的「CARE BEARS」與韓國女明星「Loopy」強強聯手，登陸新光三越南西店，兩種願望一次滿足。會不小心買到失心瘋的繽紛小熊「CARE BEARS」，多巴胺色一字排開少女心爆棚，除了各種size的熊熊娃娃和吊飾外，近期最夯的絨毛卡套也買得到，鐵粉必收藏「40週年體貼熊」強勢返場千元有找，購買再送限定貼紙，這次可千萬別再錯過了。

圖／Funbox Toy粉絲專頁

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而韓國爆紅女明星小海狸「Loopy」同樣快閃賣萌，粉粉嫩嫩的呆萌模樣超可愛，現場布置的粉紅場景區免費拍到飽，還有限量商品「睡衣版Loopy玩偶」和「Loopy玩偶花束」，提前準備七夕禮物剛剛好。此外，還有實用系列「Loopy開瓶器、Loopy紓壓神器」等值得帶回家；以及快閃店必備主題拍貼機，探店記得跟Loopy同框拍美照喔。

圖／Funbox Toy粉絲專頁

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好康看這邊！「CARE BEARS、Loopy」快閃店同步祭出會場限定「打卡禮」與「滿額贈」的活動，打卡禮分別為CARE BEARS明信片和Loopy小卡，統統數量有限；而滿額贈部分，於CARE BEARS快閃店消費滿888元贈角色小卡乙張，Loopy快閃店則是消費滿600元送Loopy迷你不倒翁，加碼消費不限金額即贈隨機限量Loopy小卡，與打卡禮不同，粉絲可要手刀衝、收集一波。

圖／Funbox Toy粉絲專頁

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CARE BEARS & Loopy 快閃店資訊

快閃期間：即日起～2024/8/11

地點：新光三越南西館9樓（台北市南京西路12號）