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台中人這樣消暑！從腳底開始涼 詭譎展覽「殭」登陸台中 毛骨悚然「擬真殭屍、繪符體驗」瞬移電影中
殭屍跳到台中了！即將步入農曆7月，充滿詭譎色彩的最佳試膽展「殭」登陸台中，超寫實的「殭屍八品」驚悚現身，還有百年法器展示與畫符體驗，不少人光看到照片就直呼「夏天適合去那裡消暑」、「好嚇人」。
不用開冷氣都覺得冷！展覽「殭」繼台北、高雄站後，再度啟動台中站，一路展到9/1。展場內主要分為「殭屍八品」、「百年文物」、「繪符體驗」等3大展區。「殭屍八品」展出了殭屍的8種變體，從紫殭、白殭到最高型態的遊殭，每個超擬真殭屍都彷彿從電影中活起來，悄悄靠到你身邊，令人毛骨悚然，詭譎氣氛超到位。
文物展區更一口氣展出數十件各路法師收藏多年的珍奇藝品和百年古物，以及多件具百年歷史的道派聖物，像是佛牌、人骨念珠等法器，一窺制殭神器的神秘與威力。
此外，展覽現場除了VR遊戲、扮作殭屍的工作人員出沒等互動外，繪製符令也是不容錯過的難得體驗。展區內的各式應景陰森造景都十分好拍，非常適合勇者，而會怕又想朝聖的則能結伴同行。因涉及民俗信仰與展場展物維護，看展時請勿嬉戲追逐與高聲談笑，並遵守參觀規則。
殭 台中站
展覽期間：即日起～2024/9/1
地點：文化部文化資產園區 國際展演館（台中市南區復興路三段362號）
營業時間：10:00-17:00（閉展前30分鐘停止售票及入場）
票價：單人票420元、優惠票380元、愛心票210元
購票請洽寬宏售票
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