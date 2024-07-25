颱風影響 新光三越、SOGO、遠百：高雄店25日全日停業
凱米颱風來襲，南部成為重災區，原訂下午營運的新光三越、遠東SOGO、遠百位於高雄的商場，也宣布全日停業。
遠東SOGO表示，由於目前高雄的風雨仍大，且多處淹水造成交通不便，為顧及所有人員的安全，「遠東SOGO 高雄店」25日停止營業一天；高雄大遠百同樣也停業一天。
新光三越也說，受凱米颱風影響，高雄左營店和高雄三多店，今日暫停營業一天，其餘各分店於今日下午2點開始營業，各店營業時間異動資訊，顧客亦可前往新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。
環球購物中心南部兩店-新左營車站、屏東店，目前則仍維持下午2點開始營業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言