颱風影響 新光三越、SOGO、遠百：高雄店25日全日停業

凱米颱風來襲，南部成為重災區，原訂下午營運的新光三越、遠東SOGO、遠百位於高雄的商場，也宣布全日停業。

遠東SOGO表示，由於目前高雄的風雨仍大，且多處淹水造成交通不便，為顧及所有人員的安全，「遠東SOGO 高雄店」25日停止營業一天；高雄大遠百同樣也停業一天。

新光三越也說，受凱米颱風影響，高雄左營店和高雄三多店，今日暫停營業一天，其餘各分店於今日下午2點開始營業，各店營業時間異動資訊，顧客亦可前往新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

環球購物中心南部兩店-新左營車站、屏東店，目前則仍維持下午2點開始營業。