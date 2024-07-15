百萬粉絲尖叫！今夏最療癒「線條小狗」首度快閃台北 「兩隻150公分等身小狗」坐鎮 加碼「城市限定版珍奶小狗」必入手

線條小狗來了！擁有超過百萬粉絲的「Maltese 線條小狗」首次空降台北，於台北三創生活園區打造「線條小狗夏日趣」樂園，有「150公分等身線條小狗」拍好拍滿，更有超過200項超夯超療癒的全新周邊商品，還有代表城市的「檸檬愛玉小狗」和「珍珠奶茶小狗」限定首發要搶起來～

圖／三創生活園區粉絲頁

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狗派衝！韓國爆紅「Maltese 線條小狗」終於登台，即日起至8/6，快閃三創生活園區，以最應景的「線條小狗夏日趣」為主題，打造充滿度假感與融合陽光、沙灘、海洋等視覺元素的愜意氛圍。入口處的一白一金的「高150公分線條小狗」可愛迎賓，萌度直爆表殺底片。

圖／三創生活園區粉絲頁

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除了充滿夏日風情的主題布置外，同步帶來超過200項最夯最可愛的線條小狗周邊商品，更有城市限定款「檸檬愛玉小狗」和「珍珠奶茶小狗」首發曝光，結合在地夏季手搖元素，身為鐵粉的你，獨家限定版一定要入手。

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此外，線條小狗快閃店同樣祭出滿額贈好禮活動，快閃期間單筆消費滿388元，登錄發票即可抽獎；消費滿688元贈「限定貼紙」乙張，每日限量100份；消費滿988元則送「壓克力鑰匙圈」乙個，每日限量50個。另有平日週一至四加碼，單筆消費滿1,588元即可獲得「小狗珍奶飲料提袋」乙個，每日限量50個；而週五至日假日則是消費滿1,688元即贈「運動系列游泳款吊飾」乙個，每日限量50個。

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Maltese 線條小狗 夏日趣快閃店

活動日期：2024/7/11～8/6

活動時間：依百貨營業時間為主

活動地點：三創生活園區 1F 十二立方