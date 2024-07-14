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倒數2週！Disney+信義區快閃 復刻回憶、熱血灌籃照拍好拍滿

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／ Disney+台灣臉書
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幾乎已經不見蹤影的DVD店限時回歸囉～這個暑假一開始，Disney+就在北市信義區新光三越A8打造快閃店，除了讓大家回憶在DVD店挑選電影的時光，更將「灌籃高手」、「大熊餐廳」的場景也拉到現場，而且還能抽平板等限量好禮，只剩2個禮拜的時間，逛街時記得順便晃晃～

圖／ Disney+台灣臉書
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隨著串流媒體興起，各家DVD店銷聲匿跡，這回Disney+在台北信義新光三越A8(北大門)打造出快閃DVD店，幫大家找回當時挑選影片、滿懷興奮的時光，只要挑選3部DVD，可以獲得Disney+推薦給你的片單；另外還有能拍出熱血灌籃照的「灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK」主題區，以及「大熊餐廳」的廚房，總共三大互動區讓大家擺拍個過癮！

圖／ Disney+台灣臉書
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拍完照片記得先別離開，到Disney+台灣粉絲團按讚，且完成指定留言，還可以抽灌籃高手限量週邊、Disney Store暖心家居用品等限量好禮；上傳3大互動區的體驗照片，可以再抽三星平板，有到新光三越A8逛街的你記得試試手氣。

圖／ Disney+台灣臉書
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Disney+快閃店

日期：7/28截止

地點：台北信義新光三越A8北大門(台北市信義區松高路12號)

體驗時段：11：00～21：30

圖／ Disney+台灣臉書
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快閃店 新光三越 電影

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