有點毛毛的！北車美食市集「靈堂風」吸萬人點讚 全網看傻：不敢恭維

另類美學？台灣市博會最新活動自昨(6)日登場即掀熱議，比起飄香美食，各個攤販的視覺外觀更為吸睛，被網友笑稱有「靈堂」般的即視感。在短時間內就吸引超過萬人點讚，眾人看到後紛紛表示「還以為在紀念剛拆除的一殯」、「要中元了嗎？」。

台灣市博會於台北車站大廳舉辦「台灣市博會福祿壽市集」，沒想到意外成為臉書社團「路上觀察學院」的話題核心。有網友分享，「路過北車，奇妙的氛圍」並附上照片，各式美食齊聚，但由於各攤位的門面設計有如「靈堂」，甚至帶出一點莊嚴之感，令不少網友看到都傻眼「不是還要一陣子才農曆七月！？」、「真的不敢恭維 太像了」。