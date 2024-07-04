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每日加開星光7班次！深澳鐵道自行車浪漫行 燦爛夏夜山海騎奇幻登場

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圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

綴滿粉色浪漫的愛心燈海廊道，適合在絢爛夏日與伴侶、家人一同前來體驗。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
綴滿粉色浪漫的愛心燈海廊道，適合在絢爛夏日與伴侶、家人一同前來體驗。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台十大觀光亮點之一的深澳鐵道自行車「燦爛夏夜山海騎」即將展開，以「夏夜星海」為主題，提供奇幻浪漫騎乘體驗。2024年深澳鐵道自行車自7/1-8/31，每日加開7個星光班次，班次時間為17:30-20:00，騎乘時伴隨夏日微風，結合絕美山海景觀與絢爛藝術燈光，打造出如夢似幻的星海景緻，白天可以欣賞無敵海景，晚上聽著海濤聲並體驗騎行穿越星空奇幻旅程。

▲深澳鐵道自行車今年主題為「夏夜星海」，趕快上網預約，來趟星空奇幻之旅。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲深澳鐵道自行車今年主題為「夏夜星海」，趕快上網預約，來趟星空奇幻之旅。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

來到深澳鐵道自行車後，踏上自行車八斗子站，滿佈12星座窗簾燈及星星造型五角燈，洋溢浪漫幸福氛圍，搭乘可愛俏皮的河豚車出發，騎行在閃閃發光燈條軌道上，緩緩進入觀海段，伴隨多彩並閃耀著迷人光芒的永恆行星燈飾，營造如宇宙空間騎行的浪漫景緻；穿越觀海段中段時空隧道，星空花火燈飾漸漸出現，在綻放的煙花燈飾下，許下心中的願望；到了尾聲，2024年度獨有的12星座燈飾，遍地在蒼茫星海中訴說著動人的故事，邀您一同來深澳鐵道自行車尋找專屬於自己的星座!

而深澳鐵道自行車光雕隧道「燦爛夏夜山海騎」特色主題，換上七夕動畫，描繪一年一次牛郎織女相會的故事，喜鵲由燈海飛出化身為鵲橋，流星劃過綻放燦爛煙火，出隧道後，浪漫製造再升級，穿梭進入愛心燈海廊道，沉浸在動人情調中，迎向徜徉在銀河裡的星空鯨，抵達具有星河流光燈飾的深澳站月台，在月台旁還有燈光熠熠的太空船裝置藝術，遊客可以入內留下充滿星空趣味的合影。

▲星光熠熠的太空艙造型裝置，彷彿置身在太空中，可進入拍照留下充滿星空趣味的合影。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲星光熠熠的太空艙造型裝置，彷彿置身在太空中，可進入拍照留下充滿星空趣味的合影。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

期間也舉辦包含「太空漫步」和「愛在夏天浪漫七夕」等抽獎活動，詳細內容請持續關注「深澳鐵道自行車」臉書粉絲專頁。訂、購票可至「深澳鐵道自行車」官方網站訂票或統一超商 ibon 售票系統。營運時段為每日10:00-20:30，每半小時一班，整點於八斗子站、半點於深澳站發車，想體驗與白天騎乘截然不同的美景，趕快上網預約！

這個夏天相約深澳，在星光閃耀的鐵道上，開啟一段燦爛夜間騎行之旅。更多消息請參閱「深澳鐵道自行車」官網與臉書粉絲專頁、「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁。

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