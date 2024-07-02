小小兵大軍已上路！【威秀影城】推「神偷奶爸4」3款限量套餐 加碼日本進口特典入手攻略
在這個月上映的【神偷奶爸4】，由格魯再次帶著小小兵大軍要陪大家過暑假啦～格魯一家不只有新成員報到，小小兵也「進化」成新型態，威秀影城順推出電影一系列的限量套餐，讓可愛呆萌的小小兵週邊、造型杯跟著大小朋友度過開心的假期！
這次威秀總共推出3款套餐，造型飲料杯更多達6種，讓小小兵粉絲們可以挑選喜歡的款式入手：
A套餐：小小兵造型杯
有1份中爆米花、1杯中杯飲料、1杯小小兵公仔造型杯飲料、1份熱食，459元；小小兵造型杯共有4種造型，隨機出貨。
B套餐：小小兵A3海報、小小兵修車師父造型飲料杯
有1份中爆米花、1杯中杯飲料、1杯小小兵公仔造型杯飲料、原版A3海報1張，559元，B套餐中的造型飲料杯是修車工人的BOB，呆萌模樣必收～
C套餐：飆車款小小兵飲料杯、鑰匙圈
有1份中爆米花、1杯中杯飲料，以及小小兵鑰匙圈造型杯飲料、甜點－肉桂蘋果蛋捲。
天氣已經變得超熱，記得多用小小兵造型杯喝水、喝飲料、補充水份唷！
「神偷奶爸4」電影系列套餐將從7/3在全台威秀獨家開賣，只要購買套餐(含電影票)，就能拿到「獨家款日本進口特典電影桌上壓克力立牌一造型橘款」乙個(數量有限)，喜歡小小兵的你記得手刀搶購！
威秀影城加碼：
影城現場、官網線上訂票、官方App電影套票(套餐加電影票)，贈送日本進口、獨家「特典桌上型壓克力立牌—造型橘款」1個。 (數量有限，送完為止)
※贈品與電影套餐，於7/3起領取
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