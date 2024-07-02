鬼滅最終章3部曲確認！木棉花台中動漫祭「8款福袋」1次看，還有芙莉蓮、間諜家家酒周邊必買

鬼滅之刃無限城劇場版三部曲製作確定

動漫迷瘋掉！鬼滅之刃「無限城」劇場版日前宣布製作三部曲，揭開鬼殺隊與無慘最後交鋒的序幕。台中翻轉動漫祭將於6月28日至7月15日在中友百貨熱烈登場。木棉花國際這次帶來《葬送的芙莉蓮》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》等8款福袋及新品，還有《鬼滅之刃 柱訓練篇》、《WIND BREAKER 防風少年》等16大動漫場景，讓粉絲盡情享受動漫盛宴。

圖／木棉花國際提供

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台中「翻轉動漫祭」木棉花推出8款精選限定福袋

本次2024台中翻轉動漫祭推出8款精選限定福袋，包括《轉生史萊姆》的超大零食袋抱枕、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》雙主角造型抱枕與新款玻璃水杯，以及《葬送的芙莉蓮》的精美大胸章、抱枕與壓克力立牌，讓粉絲被千年精靈魔法使的魅力完全包圍。

圖／木棉花國際提供

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不要錯過了首次造訪台中的《SPY×FAMILY》特展

活動亮點還包括首次造訪台中的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》最強搭檔安妮亞和彭德巨型氣偶，及糖果屋風格的大扭蛋機，讓粉絲滿載而歸。簡單來說，因應動漫祭同步展覽新品上市，包含8款限定福袋、16大動漫場景與消費滿額贈等多項優惠，粉絲們一定要把握這次機會不要錯過了