快訊

中職／張育成準備全家搬回台灣 先和兒子飛到費城練打擊

2025年遊日必看！他貼心製「台日友好行事曆」 不怕強碰黃金周塞到哭

太熱！他崩潰「冷氣3萬、安裝費2.5萬」 內行分析：貴得有理

鬼滅最終章3部曲確認！木棉花台中動漫祭「8款福袋」1次看，還有芙莉蓮、間諜家家酒周邊必買

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／木棉花國際提供
圖／木棉花國際提供

鬼滅之刃無限城劇場版三部曲製作確定

動漫迷瘋掉！鬼滅之刃「無限城」劇場版日前宣布製作三部曲，揭開鬼殺隊與無慘最後交鋒的序幕。台中翻轉動漫祭將於6月28日至7月15日在中友百貨熱烈登場。木棉花國際這次帶來《葬送的芙莉蓮》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》等8款福袋及新品，還有《鬼滅之刃 柱訓練篇》、《WIND BREAKER 防風少年》等16大動漫場景，讓粉絲盡情享受動漫盛宴。

圖／木棉花國際提供
圖／木棉花國際提供

圖／木棉花國際提供
圖／木棉花國際提供

台中「翻轉動漫祭」木棉花推出8款精選限定福袋

本次2024台中翻轉動漫祭推出8款精選限定福袋，包括《轉生史萊姆》的超大零食袋抱枕、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》雙主角造型抱枕與新款玻璃水杯，以及《葬送的芙莉蓮》的精美大胸章、抱枕與壓克力立牌，讓粉絲被千年精靈魔法使的魅力完全包圍。

圖／木棉花國際提供
圖／木棉花國際提供

圖／木棉花國際提供
圖／木棉花國際提供

圖／木棉花國際提供
圖／木棉花國際提供

不要錯過了首次造訪台中的《SPY×FAMILY》特展

活動亮點還包括首次造訪台中的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》最強搭檔安妮亞和彭德巨型氣偶，及糖果屋風格的大扭蛋機，讓粉絲滿載而歸。簡單來說，因應動漫祭同步展覽新品上市，包含8款限定福袋、16大動漫場景與消費滿額贈等多項優惠，粉絲們一定要把握這次機會不要錯過了

圖／木棉花國際提供
圖／木棉花國際提供

編輯推薦

展覽 福袋

相關新聞

鬼滅最終章3部曲確認！木棉花台中動漫祭「8款福袋」1次看，還有芙莉蓮、間諜家家酒周邊必買

動漫迷瘋掉！鬼滅之刃「無限城」劇場版日前宣布製作三部曲，揭開鬼殺隊與無慘最後交鋒的序幕。台中翻轉動漫祭將於6月28日至7月15日在中友百貨熱烈登場。

Bunnies注意！「NewJeans快閃店」登場，MV同款吊飾與村上隆聯名周邊同步開賣

NewJeans粉絲注意！為了紀念最近超夯神曲《How Sweet》和《Supernatural》的發行，NewJeans快閃店日前正式進駐台北統一時代百貨2樓廣場，成為Bunnies不可錯過的打卡熱點。

昇恆昌內湖旗艦店「限時2天《芭比》《蜘蛛人》電影免費看」！還有美食餐車進駐

去年大獲好評的昇恆昌內湖旗艦店露天電影院，這週末6/22限時2天再度回歸，並且進行了全面升級！不僅免受風吹雨淋之苦，還能在室內吹冷氣觀賞《芭比》、《蜘蛛人》等4部精選電影。此外，現場還有馬戲團遊行和泡泡秀等精彩表演，快揪團邊看電影邊享受美食度過一個充滿歡樂的週末吧！

今年不漲會員費！好市多加碼黑鑽卡優惠 最新展店計畫曝光

在台耕耘27年，目前有超過400萬會員的美式賣場Costco好市多，目前北中南共有14家門市，近期更傳出將於台中海線地區...

再掀Y2K潮流！7-ELEVEN首度攜手「飛天小女警」推精品限量購　「水晶球造型馬克杯、花花存錢筒」可愛爆擊

7-ELEVEN全店精品活動再掀Y2K潮流，以「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」為題，集合超級小英雄：花花、泡泡、毛...

快閃2個月！「卡娜赫拉的小動物」現身草悟廣場做甜點 必拍7大打卡點、台中限定商品來了

台中的粉絲注意！【卡娜赫拉的小動物】可可愛愛地在草悟廣場與大家見面囉，即日起到7/28這段期間，不只布置了「7大打卡拍照點」要和陪著大小朋友們過暑假，還帶來了在台中才買得到的限定商品和限量明信片，千萬別錯過了！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。