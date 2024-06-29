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Bunnies注意！「NewJeans快閃店」登場，MV同款吊飾與村上隆聯名周邊同步開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自LINE FRIENDS SQUARE Taiwan粉專
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NewJeans粉絲注意！為了紀念最近超夯神曲《How Sweet》和《Supernatural》的發行，NewJeans快閃店日前正式進駐台北統一時代百貨2樓廣場，成為Bunnies不可錯過的打卡熱點。

圖／取自LINE FRIENDS SQUARE Taiwan粉專
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NewJeans快閃店登台 粉絲必朝聖打卡熱點

這次快閃店分為韓文單曲〈How Sweet〉和日文單曲〈Supernatural〉兩大主題區域，展示琳琅滿目的周邊商品，像是從MV同款個性穿搭造型的毛絨bunini小兔兔吊飾，到與COLLER合作推出的毛絨兔兔小吊飾和尼龍兔兔包包，還有超萌可愛的束口袋、掛式卡夾零錢包等，款款都是粉絲必入手收藏的周邊商品。

圖／取自LINE FRIENDS SQUARE Taiwan粉專
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此外，即日起至8月3日，快閃店還將同步推出韓國和日本熱賣的村上隆聯名周邊，包括藤原浩親筆書寫成員名字的T-shirt、棒球帽和後背包等，還有成員打卡點、成員周邊商品等讀者來挖寶。這次的快閃店絕對是粉絲拍照打卡的絕佳場所。趕快揪團kpop粉一起響應吧。

圖／取自LINE FRIENDS SQUARE Taiwan粉專
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