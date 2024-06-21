昇恆昌內湖旗艦店「限時2天《芭比》《蜘蛛人》電影免費看」！還有美食餐車進駐

去年大獲好評的昇恆昌內湖旗艦店露天電影院，這週末6/22限時2天再度回歸，並且進行了全面升級！不僅免受風吹雨淋之苦，還能在室內吹冷氣觀賞《芭比》、《蜘蛛人》等4部精選電影。此外，現場還有馬戲團遊行和泡泡秀等精彩表演，快揪團邊看電影邊享受美食度過一個充滿歡樂的週末吧！

圖／昇恆昌提供

iRich會員快衝！免費兌換電影票，限時2天機會難得

昇恆昌內湖旗艦店再度攜手Skyline Film，打造頂級室內電影院。iRich會員只需現場兌換電影票，即可免費觀賞精彩影片。6月22日和6月23日限時2天，每天開放兩次兌票時段，午間電影票領取時間為13:20至13:30，晚間電影票領取時間為17:20至17:30。每場僅有10分鐘的兌票時間，務必提前排隊，搶先領取哦！

多部精選電影與美食餐車等你來體驗，限時2天活動不容錯過

此次活動片單包括6月22日的《雞不可失》與《飢餓遊戲－鳴鳥與游蛇之歌》，以及6月23日的《蜘蛛人：穿越新宇宙》和《芭比》。各式電影類型滿足不同觀眾需求，票數有限，先到先得。

圖／昇恆昌提供

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此外，活動期間還有10輛美食餐車進駐，提供各式美式特色小吃與飲品，如「Bear Niu熊妞熱壓吐司」、「Jameson美式煙燻BBQ」、「帕哩亞PALYA日式炸雞」等。

圖／昇恆昌提供

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至於精彩表演方面，每天下午4點至5點有小丑馬戲團遊行，下午5點至5點30分則有魔術秀和泡泡秀，讓觀眾在享受美食和電影的同時，也能感受現場歡樂的氛圍。不要錯過這個充滿樂趣的週末，快邀請親朋好友一起來Chill吧！